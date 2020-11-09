В Тбилиси есть задержанные во время протестов: что происходит в Грузии 9 ноября – фото, видео
В Грузии 9 ноября продолжаются протесты из-за вероятной фальсификации результатов парламентских выборов. Они накануне вспыхнули с новой волной, но власти отказались выполнять требования мирных митингующих. Правоохранители задержали по меньшей мере трех активистов.
На центральной площади Тбилиси второй день подряд собрались несколько тысяч людей. Об этом пишет издание "Эхо Кавказа".
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Известно уже о по меньшей мере трех задержанных протестующих. Это – активисты общественного движения "Стыд". По предварительной информации, причиной задержания стала попытка митингующих пронести в здание парламента дрова.
Кроме того, в 22:00 по местному времени (20:00 по Киеву) в крупных городах Грузии вступил в силу запрет на передвижение в рамках борьбы с коронавирусом. Однако протестующие заявляют, что не собираются покидать улицы.
Правоохранители задержали нескольких активистов / Фото "Эхо Кавказа"
Протесты в Тбилиси 9 ноября: смотрите видео
Почему вспыхнули протесты
- Новую волну протестов в Грузии спровоцировали результаты выборов в парламент. Они показали, что якобы властная партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" олигарха Бидзина Иванишвили одерживает победу и единоличное большинство в парламенте.
- Также в парламент прошли 8 оппозиционных политических сил, но ни одна из них не согласна с результатами выборов. Представители партий заявили, что откажутся от собственных мандатов.
- Масштабные протесты стартовали 8 ноября. Тогда власти выставили несколько требований, среди которых ключевым была отставка главы ЦИК Тамар Жвании. Но ее власть отказалась выполнять.
- Тогда протесты из центра Тбилиси передвинулись под здание ЦИК, где продолжились. Тогда власти применили силу, в частности водометы, которыми поливали участников протестов. Пострадали 30 человек.
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