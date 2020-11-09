В Грузии 9 ноября продолжаются протесты из-за вероятной фальсификации результатов парламентских выборов. Они накануне вспыхнули с новой волной, но власти отказались выполнять требования мирных митингующих. Правоохранители задержали по меньшей мере трех активистов.

На центральной площади Тбилиси второй день подряд собрались несколько тысяч людей. Об этом пишет издание "Эхо Кавказа".

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Известно уже о по меньшей мере трех задержанных протестующих. Это – активисты общественного движения "Стыд". По предварительной информации, причиной задержания стала попытка митингующих пронести в здание парламента дрова.

Кроме того, в 22:00 по местному времени (20:00 по Киеву) в крупных городах Грузии вступил в силу запрет на передвижение в рамках борьбы с коронавирусом. Однако протестующие заявляют, что не собираются покидать улицы.



Правоохранители задержали нескольких активистов / Фото "Эхо Кавказа"

Протесты в Тбилиси 9 ноября: смотрите видео

Почему вспыхнули протесты