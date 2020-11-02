В столице Грузии Тбилиси 1 ноября после объявления первых результатов парламентских выборов начались протесты. Сторонники оппозиции митингуют перед зданием парламента и уже поставили палатки. Также там присутствуют оппозиционные лидеры.

Новая информация о ходе протестов в Грузии

Сотрудники полиции пытались помешать митингующим разбить палаточный городок. В конце концов возникло несколько столкновений. Но в итоге палатки протестующим все же удалось установить, передает издание "Новости-Грузия" .

Актуально В Грузии подсчитали 100% бюллетеней на выборах: оппозиция "пролетает"

По словам оппозиционных лидеров, они собираются оставаться под грузинским парламентом всю ночь. Поэтому они обратились к поклонникам с просьбой присоединиться к ним.

Хочу выразить свой протест как рядовой гражданин. Кто хочет, пусть идет домой, кто хочет – остается... Неважно, сколько нас будет – 1, 2 или 3. Даже если я останусь одна, я буду стоять у парламента,

– заявила одна из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение", бывшая глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе.

Она добавила, что борьба с олигархом и Россией изнурительна. Но она будет оставаться у парламента и в такой форме выражать протест.

Кроме того, сторонники оппозиции прорвали полицейское оцепление у резиденции главы правящей партии "Грузинская мечта" и пророссийского политика Бидзина Иванишвили. Также они призвали его отреагировать на их требования о проведении новых выборов.

Протесты в Грузии через выборы: детали

Митинг на проспекте Руставели в Тбилиси начался еще в 16:00 1 ноября и уже длится минимум 6 часов.

Участие в акции принимают почти все партии , которым удалось получить пропорциональное представительство в парламенте. То есть, на выборах они набрали более 1% голосов (проходной барьер).

Исключением стали только пророссийская сила " Альянс патриотов Грузии" и " Граждане" Алеко Елисашвили. В то же время довольна результатами выборов и " Грузинская мечта ".

Оппозиция намерена продолжать протесты, пока в стране не назначат досрочное голосование.

На 8 ноября оппозиция запланировали масштабное шествие и обещали собрать в Тбилиси "всю Грузию".

Ожидается, что к этому моменту партии будут продолжать консультации. Не исключено, что они решат бойкотировать парламент , сформированный на основании результатов выборов 31 октября.

Некоторые мажоритарные кандидаты уже сегодня подтвердили готовность отказаться от участия в других турах выборах в одномандатных округах.

К теме В Грузии начались протесты из-за результатов парламентских выборов: фото

Смотрите видео протестов в Грузии 1 ноября

Основное о парламентских выборах в Грузии