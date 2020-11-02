Протесты в Грузии набирают обороты: оппозиция поставила палатки под парламентом
В столице Грузии Тбилиси 1 ноября после объявления первых результатов парламентских выборов начались протесты. Сторонники оппозиции митингуют перед зданием парламента и уже поставили палатки. Также там присутствуют оппозиционные лидеры.
Новая информация о ходе протестов в Грузии
Сотрудники полиции пытались помешать митингующим разбить палаточный городок. В конце концов возникло несколько столкновений. Но в итоге палатки протестующим все же удалось установить, передает издание "Новости-Грузия".
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По словам оппозиционных лидеров, они собираются оставаться под грузинским парламентом всю ночь. Поэтому они обратились к поклонникам с просьбой присоединиться к ним.
Хочу выразить свой протест как рядовой гражданин. Кто хочет, пусть идет домой, кто хочет – остается... Неважно, сколько нас будет – 1, 2 или 3. Даже если я останусь одна, я буду стоять у парламента,
– заявила одна из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение", бывшая глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе.
Она добавила, что борьба с олигархом и Россией изнурительна. Но она будет оставаться у парламента и в такой форме выражать протест.
Кроме того, сторонники оппозиции прорвали полицейское оцепление у резиденции главы правящей партии "Грузинская мечта" и пророссийского политика Бидзина Иванишвили. Также они призвали его отреагировать на их требования о проведении новых выборов.
Протесты в Грузии через выборы: детали
- Митинг на проспекте Руставели в Тбилиси начался еще в 16:00 1 ноября и уже длится минимум 6 часов.
- Участие в акции принимают почти все партии, которым удалось получить пропорциональное представительство в парламенте. То есть, на выборах они набрали более 1% голосов (проходной барьер).
- Исключением стали только пророссийская сила " Альянс патриотов Грузии" и " Граждане" Алеко Елисашвили. В то же время довольна результатами выборов и "Грузинская мечта".
- Оппозиция намерена продолжать протесты, пока в стране не назначат досрочное голосование.
- На 8 ноября оппозиция запланировали масштабное шествие и обещали собрать в Тбилиси "всю Грузию".
- Ожидается, что к этому моменту партии будут продолжать консультации. Не исключено, что они решат бойкотировать парламент, сформированный на основании результатов выборов 31 октября.
- Некоторые мажоритарные кандидаты уже сегодня подтвердили готовность отказаться от участия в других турах выборах в одномандатных округах.
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Основное о парламентских выборах в Грузии
- Голосование прошло 31 октября. Оно происходило по новым правилам. В частности, порог для прохождения партий снизили с 3% до 1%. В выборах участвовали 48 партий и два блока.
- Часть оппозиционных партий считает выборы нелегитимными. Оппоненты власти заявляют, что избирательная администрация сфальсифицировала итоги голосования в пользу правящей "Грузинской мечты".
- В то же время политики говорят о массовых подкупах избирателей, вбросе бюллетеней, драках на избирательных участках и других серьезных нарушениях.
- После подсчета 100% бюллетеней, "Грузинская мечта" предварительно получает 48,15% голосов по пропорциональной системе, а блок объединенной оппозиции и Михеила Саакашвили "Сила в единстве" – 27,13%. Всего в парламент проходят семь партий и два блока.
- В ЕС, ОБСЕ и НАТО заявили, выборы прошли в конкурентной борьбе и в целом основные свободы были соблюдены. Такого же мнения придерживается и посольство США в Грузии.
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