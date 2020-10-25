Итальянские города охватили массовые протесты. В Риме и Неаполе люди выходят на улицы, чтобы выразить свое несогласие с новыми карантинными ограничениями, которые вводят в стране. Дело в том, что в Италии фиксируют новый и немалый рост количества больных COVID-19.

Так, за минувшие сутки, 24 октября, в Италии зафиксировали новое рекордное количество инфицированных – 19 644. Кроме того, за сутки от осложнений коронавируса в стране умерл 151 человек. Об этом пишет Ansa.

Ранее Протест рестораторов в Италии: полиция разогнала людей слезоточивым газом

Всего пандемия коронавируса унесла в Италии жизни 37 210 человек. Заметим, что после Китая Италия стала первой страной, где COVID-19 наделал много бед. В марте страна не справлялась с большим наплывом больных, там на длительное время вводили локдаун.

Какова ситуация с коронавирусом в Италии? В Италии COVID-19 уже инфицировались более полумиллиона граждан, выздоровели 264 117, до сих пор болеют – 203 182 человека.

Усиление карантина

После того, как в стране начали фиксировать новую мощную вспышку COVID-19, власти Италии задумались над усилением карантинных ограничений.

Так, с 26 октября в стране закроются все кинотеатры, театры, спортивные залы и бассейны.

Рестораны и бары продолжат работу, но с ограничениями по времени – до 18:00 вечера.



В Италии вспыхнули протесты / Фото tv6.news

Протесты

На фоне ужесточения карантина в Риме прошли акции протеста, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Протестующие собрались на площади Пьяцца-дель-Пополо.



Протесты в Италии / Фото canberratimes.com.au

Люди запускали фейерверки и сигнальные ракеты, а также жгли мусорные баки. В результате были ранены 2 полицейских, по меньшей мере 10 человек задержали.

На протест против карантина также вышли и в Неаполе. Сотни людей вступили в прямое столкновение с полицией. Итальянцы бросали дымовые шашки и петарды, а полиция применила слезоточивый газ. Были арестованы 2 человека.

Никакие дискомфортные условия, которые чисто по-человечески понятны, никоим образом не могут оправдать насилие,

– отметил комиссар полиции Неаполя Алессандро Джулиано.



Протесты против карантина в Италии / Фото trtworld.com



В Риме в полицейских бросали фейерверки / Фото wantedinrome.com

Карантинные протесты в Италии: видео​

В Италии вспыхнули протесты на фоне вспышки коронавируса: видео​

Протесты в Италии: видео​