Протесты в Израиле из-за карантина: произошли столкновения с полицией, есть арестованные
В Тель-Авиве, что в Израиле прошли антиправительственные протесты из-за жестких условий карантина. В том числе и против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Они обвиняют его в недоброчесности и неправильной стратегии в борьбе с пандемией.
Силовики уже арестовали почти 40 человек. Об этом сообщили в издании The Times of Israel.
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На акции антиправительственного протеста в Тель-Авиве собрались примерно 200 человек. Протестующие пришли к резиденции премьера. Прежде всего они обвиняют его в коррупции и неправильных шагах в борьбе с пандемией COVID-19.
Протест в Тель-Авиве / Фото Flash
Местная полиция сообщила, что протест кое-где перерос в столкновения с правоохранителями. Сотни людей оштрафовали. В заявлении полиции говорится, что только в Тель-Авиве арестовали 38 человек за "нарушение общественного порядка и нападение на полицейских". Еще 4 человек арестовали в Иерусалиме якобы за нарушение порядка блокировки.
Какие последствия?
Члены Кнессета Израиля требуют расследования, утверждая, что полиция "перешагнула черту" на протестах против премьер-министра. Комитет государственного контроля обсудит сообщение о чрезмерном насилии со стороны правоохранительных органов. Там призывают протестующих не платить штрафы.
Что известно о карантине в Израиле?
- На фоне роста числа инфицированных правительство Израиля решило ввести повторный локдаун. Сидеть на изоляции там придется как минимум до 14 октября 2020 года. В стране закрыли все рестораны, торговые центры и офисы, а граждане не смогут отходить от своего дома больше чем на километр.
- В общем возвращаются все правила и запреты со времен первого общенационального карантина. Власть не позволяет также проведение массовых акций. В обществе появляются мысли, что это сделали специально, из-за антиправительственных настроений, которые растут в Израиле.