В Тель-Авиве, что в Израиле прошли антиправительственные протесты из-за жестких условий карантина. В том числе и против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Они обвиняют его в недоброчесности и неправильной стратегии в борьбе с пандемией.

Силовики уже арестовали почти 40 человек. Об этом сообщили в издании The Times of Israel.

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На акции антиправительственного протеста в Тель-Авиве собрались примерно 200 человек. Протестующие пришли к резиденции премьера. Прежде всего они обвиняют его в коррупции и неправильных шагах в борьбе с пандемией COVID-19.



Протест в Тель-Авиве / Фото Flash

Местная полиция сообщила, что протест кое-где перерос в столкновения с правоохранителями. Сотни людей оштрафовали. В заявлении полиции говорится, что только в Тель-Авиве арестовали 38 человек за "нарушение общественного порядка и нападение на полицейских". Еще 4 человек арестовали в Иерусалиме якобы за нарушение порядка блокировки.

עימותים קשים בין שוטרים למפגינים ברחוב יפת. שוטר יסמ שלח אליי אגרוף תוך כדי תנועה על אופנוע. יציאה מפרופורציה של המשטרה pic.twitter.com/tnIT7saqnF — Bar Peleg (@bar_peleg) October 3, 2020

Какие последствия?

Члены Кнессета Израиля требуют расследования, утверждая, что полиция "перешагнула черту" на протестах против премьер-министра. Комитет государственного контроля обсудит сообщение о чрезмерном насилии со стороны правоохранительных органов. Там призывают протестующих не платить штрафы.

Справка. Согласно новому израильскому закону, протестующим запрещается проводить демонстрации дальше чем в 1 километре от своего дома.

Что известно о карантине в Израиле?