Протесты в Кыргызстане: ЦИК не признала результаты парламентских выборов
Центральная избирательная комиссии Кыргызстана 6 октября рассмотрела вопрос недавних парламентских выборов в стране. По результатам заседания, ЦИК не признала итоги голосования.
ЦИК признала итоги выборов в Кыргызстане недействительными
Об этом рассказала один из членов Центризбиркома Гульнара Джурабаева в комментарии изданию 24.kg. По ее словам, во время заседания обсудили также вопрос о самороспуске.
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Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочной сдаче полномочий,
– отметила Джурабаева.
Заметим, после объявления предварительных результатов парламентских выборов в столице Кыргызстана Бишкеке вспыхнули протесты, также возникли столкновения между митингующими и силовиками. В конце концов демонстрантам удалось проникнуть в несколько административных зданий.
Акции проводят пять партий: "Реформа", "Мекен Интимагы", "Чон Казат", "Ийман Нуру" и "Ордо", ранее они подписали резолюцию об объединении. Также они заявили, что не признают результаты выборов из-за массовых нарушений и фальсификаций.
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Основное о выборах в Кыргызстане
- Голосование прошло 4 октября.
- Участие в выборах приняли 56% из 3,5 миллиона зарегистрированных избирателей.
- На 120 мест в новом составе парламента претендовали 16 партий.
- По официальным данным, барьер в 7 процентов преодолели только четыре из них. Это провластные "Биримдик" и "Мекен Кыргызстан", а также центристская "Кыргызстан" и оппозиционная "Бутун Кыргызстан".