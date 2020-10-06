Центральная избирательная комиссии Кыргызстана 6 октября рассмотрела вопрос недавних парламентских выборов в стране. По результатам заседания, ЦИК не признала итоги голосования.

ЦИК признала итоги выборов в Кыргызстане недействительными

Об этом рассказала один из членов Центризбиркома Гульнара Джурабаева в комментарии изданию 24.kg. По ее словам, во время заседания обсудили также вопрос о самороспуске.

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Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочной сдаче полномочий,

– отметила Джурабаева.

Заметим, после объявления предварительных результатов парламентских выборов в столице Кыргызстана Бишкеке вспыхнули протесты, также возникли столкновения между митингующими и силовиками. В конце концов демонстрантам удалось проникнуть в несколько административных зданий.

Акции проводят пять партий: "Реформа", "Мекен Интимагы", "Чон Казат", "Ийман Нуру" и "Ордо", ранее они подписали резолюцию об объединении. Также они заявили, что не признают результаты выборов из-за массовых нарушений и фальсификаций.

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