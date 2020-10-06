В Бишкеке продолжаются массовые протесты из-за результатов парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. Протестующие захватили резиденцию президента и здание Комитета нацбезопасности.

О ходе событий в столице Кыргызстана в ночь на 6 октября рассказывает "Радио Азаттык".

Интересно В Кыргызстане против митингующих применили тяжелую технику, но безуспешно: видео

Захват "белого дома" – где президент?

Еще вечером 5 октября была информация о том, что митингующие окружили киргизский "белый дом" – резиденцию президента, где одновременно работает и парламент.

Впоследствии митингующие вошли внутрь. СМИ отмечают, что силовики не оказывали особого сопротивления участникам протестов. Зато сами митингующие в соцсетях утверждают, что силовики "продемонстрировали свою солидарность протестам".

Правда, самого президента Соонбая Жээнбекова там не было. Так же есть сообщения, что митингующие не заметили и охраны.

Прессекретарка президента Толгонай Стамалиева заверила, что Жээнбеков до сих пор в Бишкеке и не покидал столицы. Из резиденции он поехал около 2 часов ночи.

Президент проводил личные беседы со всеми политическими силами. Он рассчитывает на благоразумие организаторов акции протеста,

– отметила Стамалиева.

Митингующие захватили резиденцию президента Кыргызстана: смотрите фото

Захват Комитета нацбезопасности и освобождения экс-президента

После "белого дома" протестующим удалось захватить и здание Комитета национальной безопасности. Один из протестующих заявил, что киргизский спецназ показал свою солидарность с митингующими.

Похоже, в захвате Комитета нацбезопасности была единственная цель – освобождение експрезидента Алмазбека Атамбаева, которого осудили на 11 лет.

Массовые протесты в Бишкеке: смотрите видео

Что известно про Атамбаева?

Был президентом Кыргызстана с 2011 по 2017 год. В июне 2019 парламент лишил его неприкосновенности. Впоследствии его посадили на 11 лет по обвинению в коррупции.



По версии специальной депутатской комиссии, экс-президент причастен к коррупционным схемам при модернизации ТЭЦ Бишкека, что привело к аварии на объекте в 2018 году. А также его обвинили в присвоении земель и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Был президентом Кыргызстана с 2011 по 2017 год. В июне 2019 парламент лишил его неприкосновенности. Впоследствии его посадили на 11 лет по обвинению в коррупции.По версии специальной депутатской комиссии, экс-президент причастен к коррупционным схемам при модернизации ТЭЦ Бишкека, что привело к аварии на объекте в 2018 году. А также его обвинили в присвоении земель и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

Почему в Кыргызстане вспыхнули протесты