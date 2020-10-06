Протесты в Кыргызстане: митингующие захватили резиденцию президента – фото, видео
В Бишкеке продолжаются массовые протесты из-за результатов парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. Протестующие захватили резиденцию президента и здание Комитета нацбезопасности.
О ходе событий в столице Кыргызстана в ночь на 6 октября рассказывает "Радио Азаттык".
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Захват "белого дома" – где президент?
Еще вечером 5 октября была информация о том, что митингующие окружили киргизский "белый дом" – резиденцию президента, где одновременно работает и парламент.
Впоследствии митингующие вошли внутрь. СМИ отмечают, что силовики не оказывали особого сопротивления участникам протестов. Зато сами митингующие в соцсетях утверждают, что силовики "продемонстрировали свою солидарность протестам".
Правда, самого президента Соонбая Жээнбекова там не было. Так же есть сообщения, что митингующие не заметили и охраны.
Прессекретарка президента Толгонай Стамалиева заверила, что Жээнбеков до сих пор в Бишкеке и не покидал столицы. Из резиденции он поехал около 2 часов ночи.
Президент проводил личные беседы со всеми политическими силами. Он рассчитывает на благоразумие организаторов акции протеста,
– отметила Стамалиева.
Митингующие захватили резиденцию президента Кыргызстана: смотрите фото
Захват Комитета нацбезопасности и освобождения экс-президента
После "белого дома" протестующим удалось захватить и здание Комитета национальной безопасности. Один из протестующих заявил, что киргизский спецназ показал свою солидарность с митингующими.
Похоже, в захвате Комитета нацбезопасности была единственная цель – освобождение експрезидента Алмазбека Атамбаева, которого осудили на 11 лет.
Массовые протесты в Бишкеке: смотрите видео
Что известно про Атамбаева?
Был президентом Кыргызстана с 2011 по 2017 год. В июне 2019 парламент лишил его неприкосновенности. Впоследствии его посадили на 11 лет по обвинению в коррупции.
По версии специальной депутатской комиссии, экс-президент причастен к коррупционным схемам при модернизации ТЭЦ Бишкека, что привело к аварии на объекте в 2018 году. А также его обвинили в присвоении земель и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.
Почему в Кыргызстане вспыхнули протесты
- Все из-за результатов парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. Преодолеть проходной барьер в парламент смогли только 4 политические силы, из которых 3 – связаны с властью.
- Единственная оппозиционная политсила "Бутун Кыргызстан" хотя и прошла в парламент, но получит там минимальное присутствие, оставшись в ощутимом меньшинстве.
- Люди не согласны с таким раскладом и вышли на массовые протесты, заявляя о фальсификации результатов выборов и использовании административного ресурса со стороны власти.