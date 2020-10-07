Число пострадавших во время беспорядков в Киргизии возросло уже до 911 человек. 6 октября появилась информация о смерти одного митингующего: 19-летний парень скончался в больнице.

Пять человек – в реанимации

Только за последние сутки к медикам за помощью обратились 169 человек. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на МИНЗДРАВ страны.

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Более 700 пострадавших после осмотра в больнице отправили домой на амбулаторное лечение

Еще 205 человек с различными травмами пришлось госпитализировать. Пятеро из них – в тяжелом состоянии в реанимации.

Что известно о умершем

Умерший был 2001 года рождения. Его привезли в больницу с площади Ала-Тоо с многочисленными травмами. Пострадавшего доставили в реанимацию, однако медикам не удалось спасти ему жизнь.

Протесты в Кыргызстане: коротко