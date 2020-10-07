Протесты в Кыргызстане: число пострадавших приближается к тысяче
Число пострадавших во время беспорядков в Киргизии возросло уже до 911 человек. 6 октября появилась информация о смерти одного митингующего: 19-летний парень скончался в больнице.
Пять человек – в реанимации
Только за последние сутки к медикам за помощью обратились 169 человек. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на МИНЗДРАВ страны.
Подробно Протесты в Кыргызстане: все, что известно, фото, видео
Более 700 пострадавших после осмотра в больнице отправили домой на амбулаторное лечение
Еще 205 человек с различными травмами пришлось госпитализировать. Пятеро из них – в тяжелом состоянии в реанимации.
Что известно о умершем
Умерший был 2001 года рождения. Его привезли в больницу с площади Ала-Тоо с многочисленными травмами. Пострадавшего доставили в реанимацию, однако медикам не удалось спасти ему жизнь.
Протесты в Кыргызстане: коротко
- Из-за результатов парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Кыргызстане вспыхнули протесты. Дело в том, что преодолеть проходной барьер в парламент смогли лишь 4 политические силы, из них 3 – связанные с властью.
- Единственная оппозиционная политсила "Бутун Кыргызстан" прошла в парламент. Однако она получит там минимальное присутствие, оставшись в ощутимом меньшинстве.
- Граждане не хотят соглашаться с такими результатами, именно поэтому вышли на массовые протесты.
- Демонстранты захватили здание парламента и офис президента.
- ЦИК согласилась признать волеизъявление недействительным.