В Кыргызстане число пострадавших в результате протестов людей возросло до 1218 человек. В больницах находятся 218 человека, остальные – на амбулаторном лечении.

О ситуации информирует Министерство здравоохранения Кыргызстана. Интересно, что несколько дней назад они сообщали о 911 пострадавших.

Смотрите также Евросоюз отреагировал на протесты в Кыргызстане: ожидают новых выборов

Так, в ведомстве отмечают: большинство пострадавших после оказания им первой помощи были отправлены лечиться амбулаторно. Еще 218 человек были госпитализированы, один протестующий находится в реанимации.

Заметим, что во время протестов в Кыргызстане погиб человек. Это 19-летний демонстрант Алтынбек уулу Умутбек. У него были многочисленные травмы, поэтому медики в реанимации не смогли спасти ему жизнь.

Что известно о протестах в Кыргызстане?

Они вспыхнули после того, как в стране объявили результаты парламентских выборов. Преодолеть проходной барьер в парламент смогли лишь 4 политические силы, из них 3 – связанные с властью. Несогласные с этим граждане вышли на массовые протесты, во время которых даже захватили здание парламента и офис президента. В итоге ЦИК страны признал голосование недействительным.

Обратите внимание! Больше о протестах в Кыргызстане, вспыхнувших 5 октября, читайте по ссылке.