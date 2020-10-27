В Николаеве 27 октября сотрудники культуры, развлекательных заведений и сферы питания вышли на протест против запрета им работать. Все потому, что правительство отнесло областной центр в красную карантинную зону.

В акции, которую поддержали также представители сферы торговли и спортивных клубов, приняли участие более полутысячи человек. Об этом сообщает местное издание "Новости N".

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Какие претензии выдвигают митингующие

Один из участников акции Владимир Алексеев заверил, что люди не против карантина и не против власти. А против двойных стандартов, что кому-то можно работать в красной зоне, а кому-то – нет.

По его мнению, в том, что количество случаев коронавируса в Николаеве растет, виновны также и перевозчики, которые набивают под завязку маршрутки, а также рынки и магазины, где никто не контролирует карантинные требования.

Мы за то, чтобы мы работали так же, как все люди. Мы имеем на это право. У всех есть семьи, дети, как нам жить?

– сказал он.

Смотрите видео с митинга в Николаеве:

Реакция местной власти

К митингующим вышел мэр Александр Сенкевич. Он говорит, что сейчас власть обратилась к центральной с просьбой не запрещать работать никому при условии соблюдения правил противоэпидемической безопасности.

"Я за то, чтобы работали детсады, учреждения культуры, кафе и рестораны. Но только при условии строгого соблюдения карантинных требований. Решить эту проблему местная власть не может сама. Поэтому мы обратились в Кабмин и профильное министерство", – сказал Сенкевич.



Митинг в Николаеве / Фото "Новости N"

Николаев просит у правительства разрешить работу:

детских садов и детских развивающих центров, так как работающие родители не могут оставлять малышей дома без присмотра,

сфере общественного питания, которая готова к определенному ограничению графика, как это происходит в других городах в красной зоне,

учреждений культуры, театров и т.д., с соблюдением ограничений по количеству посетителей и санитарных норм.

Кстати До сих пор ни одна из областей Украины не готова к ослаблению карантина



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