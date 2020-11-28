Парижане вышли на протест против законопроекта "О глобальной безопасности". Он, в частности, предусматривает уголовную ответственность за распространение фото и видео с правоохранителями. Не обошлось без столкновений.

28 ноября на улицы Парижа вышли не менее 46 тысяч демонстрантов, об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на французское МВД.

Ранее В Париже протестующих разгоняют водометами и слезоточивым газом: видео

В Париже сначала все было спокойно, но потом начались столкновения полицейских и митингующих вблизи площади Бастилии. Люди в черном соорудили там баррикаду.

Они начали бросать бутылки в полицию. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ в ответ. Также протестующие начали поджигать припаркованные рядом автомобили.

Pourquoi cette #MarcheDesLibertes :

Contre la privatisation des polices: non.

Contre la ️ des moyens pour protéger les + pauvres: non.

Contre les inégalités de sécurité: non.



Contre la possibilité pour les policiers de protéger un peu leurs familles avec #Article24: émeutes pic.twitter.com/FVfOoH8D8h — Linda Kebbab (@LindaKebbab) November 28, 2020

Affrontement entre la police et des anti fa à qq centaines de mètres avant place de la Bastille. La police a lancé des grenades lacrymogènes. Des jeunes vêtus de noirs, avec des drapeau anti fa chantent "siamo tuti anti fascisti" pic.twitter.com/bNAsvosrTy — Stanislas Poyet (@stanislas_poyet) November 28, 2020

Nouveaux affrontements place de la Bastille. La police fait usage de canons à eau. @Le_Figaro pic.twitter.com/j6kvfSg72o — Stanislas Poyet (@stanislas_poyet) November 28, 2020

Демонстрации в Париже 28 ноября 2020 года / Фото Le Figaro

По информации министра внутренних дел Жеральда Дарманин, в результате столкновений пострадали по меньшей мере 37 полицейских. Он отметил, что осуждает насилие против правоохранителей.

Почему вспыхнули протесты