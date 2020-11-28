В Париже начались столкновения с полицией: подожгли несколько автомобилей – фото, видео
Парижане вышли на протест против законопроекта "О глобальной безопасности". Он, в частности, предусматривает уголовную ответственность за распространение фото и видео с правоохранителями. Не обошлось без столкновений.
28 ноября на улицы Парижа вышли не менее 46 тысяч демонстрантов, об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на французское МВД.
Ранее В Париже протестующих разгоняют водометами и слезоточивым газом: видео
В Париже сначала все было спокойно, но потом начались столкновения полицейских и митингующих вблизи площади Бастилии. Люди в черном соорудили там баррикаду.
Они начали бросать бутылки в полицию. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ в ответ. Также протестующие начали поджигать припаркованные рядом автомобили.
Демонстрации в Париже 28 ноября 2020 года / Фото Le Figaro
По информации министра внутренних дел Жеральда Дарманин, в результате столкновений пострадали по меньшей мере 37 полицейских. Он отметил, что осуждает насилие против правоохранителей.
Почему вспыхнули протесты
- Французы протестуют из-за того, что власть хочет запретить распространять "изображения, которые помогают идентификации полицейских."
- Такое решение объяснили тем, что публикация фотографий нарушает физическую и психологическую неприкосновенность правоохранителей.
- Соответствующий законопроект уже принят в 1 чтении. Согласно ему, нарушителям грозит до года тюрьмы и 45 тысяч евро штрафа.
- Такая инициатива властей возмутила французов. Мол, поэтому они не смогут контролировать, превышает ли полиция свои полномочия или нет.
Поделиться новостью