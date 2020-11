Pourquoi cette #MarcheDesLibertes :

Contre la privatisation des polices: non.

Contre la ️ des moyens pour protéger les + pauvres: non.

Contre les inégalités de sécurité: non.



Contre la possibilité pour les policiers de protéger un peu leurs familles avec #Article24: émeutes pic.twitter.com/FVfOoH8D8h