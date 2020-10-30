Активисты пикетируют Конституционный суд: прямая трансляция 24 канала
Под зданием Конституционного Суда Украины проходит митинг. Люди вышли на протесты в результате решения КСУ об отмене ответственности за ложь в декларациях чиновников.
Накануне митинга всех участников призвали воздержаться от использования партийной или любой другой символики и быть в маске. Об этом сообщили журналисты 24 канала.
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Кто организаторы
Организаторами протеста стали Центр противодействия коррупции, "Автомайдан", фонд DEJURE и Движение сопротивления капитуляции.
Своими решениями судьи КСУ предоставляют индульгенцию для сотен чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвиз, критически важную финансовую помощь от европейских институтов и европейское направление развития Украины,
– отметили организаторы.
Почему проходит митинг под зданием КСУ
- Во время закрытого заседания 27 октября 2020 года Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса о декларировании недостоверной информации.
- Суд признал, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование является неконституционной.
- Такой иск подали народные депутаты от ОПЗЖ и группы "За майбутнє".
- Также после решения суда появилась информация о возможной отмене безвизового режима Евросоюза с Украиной.