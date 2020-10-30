Под зданием Конституционного Суда Украины проходит митинг. Люди вышли на протесты в результате решения КСУ об отмене ответственности за ложь в декларациях чиновников.

Накануне митинга всех участников призвали воздержаться от использования партийной или любой другой символики и быть в маске. Об этом сообщили журналисты 24 канала.

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Кто организаторы

Организаторами протеста стали Центр противодействия коррупции, "Автомайдан", фонд DEJURE и Движение сопротивления капитуляции.

Своими решениями судьи КСУ предоставляют индульгенцию для сотен чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвиз, критически важную финансовую помощь от европейских институтов и европейское направление развития Украины,

– отметили организаторы.

Почему проходит митинг под зданием КСУ