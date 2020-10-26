Участники протестов против ограничения абортов в Польше перекрыли улицы городов: видео
В Польше 26 октября продолжаются протесты из-за решения Конституционного суда относительно практического запрета абортов. Как в больших, так и в маленьких городах протестующие начали блокировать улицы.
Первые протесты в понедельник начались около 15 часов, а организаторы заранее не сообщали, где именно будут их участники. Об этом сообщает Polsat News.
К слову Ограничение абортов: Польша протестовала уже четвертый день подряд – фото
Мы блокируем города: автомобилями, велосипедами, пешком,
– объявили организаторы – "Национальная забастовка женщин".
Одними из первых блокировать улицы начали протестующие в городе Закопане на крайнем юге Польши. Из-за этого протесты даже назвали "Забастовками от Закопане до Труймяста". Труймясто – это агломерация на севере, в которую входят Гданьск, Гдыня и Сопот.
Протестующие в Варшаве заблокировали несколько улиц. Толпы прошлись по проезжей части, собирались на перекрестках, блокируя проезд. Мэрия столицы предупредила о возможных трудностях в движении.
Кроме столицы, демонстранты блокировали улицы в еще целом ряде городов:
- Вроцлаве,
- Кракове,
- Щецине,
- Ополи,
- Белостоке,
- Познани и многих других.
Почему в Польше вспыхнули протесты?
Все из-за решения Конституционного суда государства, который практически полностью запретил аборты. Он признал их противоправными даже в том случае, когда существует угроза жизни нерожденного ребенка.