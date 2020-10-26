В Польше 26 октября продолжаются протесты из-за решения Конституционного суда относительно практического запрета абортов. Как в больших, так и в маленьких городах протестующие начали блокировать улицы.

Первые протесты в понедельник начались около 15 часов, а организаторы заранее не сообщали, где именно будут их участники. Об этом сообщает Polsat News.

К слову Ограничение абортов: Польша протестовала уже четвертый день подряд – фото

Мы блокируем города: автомобилями, велосипедами, пешком,

– объявили организаторы – "Национальная забастовка женщин".

Одними из первых блокировать улицы начали протестующие в городе Закопане на крайнем юге Польши. Из-за этого протесты даже назвали "Забастовками от Закопане до Труймяста". Труймясто – это агломерация на севере, в которую входят Гданьск, Гдыня и Сопот.

Blokada trwa. Przybyła samba <3 pic.twitter.com/16Drgjm7q1 — Maciej Konieczny (@_mkonieczny) October 26, 2020

Протестующие в Варшаве заблокировали несколько улиц. Толпы прошлись по проезжей части, собирались на перекрестках, блокируя проезд. Мэрия столицы предупредила о возможных трудностях в движении.

Кроме столицы, демонстранты блокировали улицы в еще целом ряде городов:

Вроцлаве,

Кракове,

Щецине,

Ополи,

Белостоке,

Познани и многих других.