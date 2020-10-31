Протесты против абортов: в Варшаве задержали 37 человек
Из-за протестов против запрета абортов в Варшаве задержали 37 человек. Несмотря на многотысячный митинг, правоохранители отметили спокойное течение акции.
Что в полиции говорят о задержанных
В польской полиции утверждают, что 35 задержанных являются участниками хулиганского сообщества. Об этом сообщает TVP.
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В полиции отметили, что протесты были спокойными, за исключением нескольких инцидентов. В частности, возле Замковой площади, Рондо де Голля и ряда других мест.
Кроме этого, правоохранители пожаловались на несогласованный марш. Они утверждают, что при таких условиях трудно обеспечить безопасность.
Протесты в Варшаве: что известно
- Ранее Конституционный суд Польши признал незаконными аборты даже в том случае, когда существует угроза жизни ребенка.
- Аборты разрешили только в случае изнасилования, инцеста или угрозы жизни матери.
- Из-за этого 25 октября в нескольких городах Польши вспыхнули массовые протесты.
- В Варшаве на митинг вышли несколько тысяч женщин.
- Не обошлось и без столкновений с полицией. К слову, на тысячи протестующих наложили штрафы.
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