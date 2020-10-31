Из-за протестов против запрета абортов в Варшаве задержали 37 человек. Несмотря на многотысячный митинг, правоохранители отметили спокойное течение акции.

Что в полиции говорят о задержанных

В польской полиции утверждают, что 35 задержанных являются участниками хулиганского сообщества. Об этом сообщает TVP.

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В полиции отметили, что протесты были спокойными, за исключением нескольких инцидентов. В частности, возле Замковой площади, Рондо де Голля и ряда других мест.

Кроме этого, правоохранители пожаловались на несогласованный марш. Они утверждают, что при таких условиях трудно обеспечить безопасность.

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