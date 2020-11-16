В Украине продолжаются протесты предпринимателей и работников сферы общественного питания из-за внедрения карантина выходного дня. В частности, протестующие перекрыли дорогу под Винницей, в Ровно пикетируют мэрию. Протестуют также в Киеве и Николаеве.

Больше о протестах в украинских городах из-за введения карантина выходного дня читайте в материале 24 канала.

Читайте также В центре Киева ФЛП требуют отменить карантин выходного дня

Под Винницей перекрыли дорогу

В поселке Стрижавка, что недалеко от Винницы, предприниматели перекрыли международную трассу М21, сообщает 33 канал.

Протестующие шли по пешеходному переходу, чем заблокировали движение транспорта по трассе. Они скандировали лозунг "Право на труд".



В Стрижавке предприниматели перекрыли дорогу / Фото 33 канала

Движение транспорта затруднено: смотрите видео

Под Винницей протестуют против карантина выходного дня: видео

Пикет в Ровно

Под стенами городского совета пикетируют предприниматели, которые из-за карантина выходного дня остались без существенного заработка, пишет "Ровно 1". Они хотят услышать мнение городского главы Ровно Владимира Хомко и надеются на его поддержку.



Предприниматели в Ровно устроили пикет под стенами мэрии / Фото "Ровно 1"



Они надеются на поддержку мэра / Фото "Ровно 1"

Акция протеста в Киеве

В столице, вблизи здания парламента проходит акция протеста ФЛП. Они требуют отменить карантин выходного дня, а также выступают против введения обязательного использования кассовых аппаратов.

Протестующие планируют пойти в Кабмин, а после продолжат бессрочную акцию протеста на Банковой – возле Офиса Президента.

Протест ФЛП в столице: смотрите видео

Протест в Николаеве

На Соборной площади собрались представители малого бизнеса, торгующие промышленной группой товаров. Они требуют, чтобы власти города рассмотрели возможность отмены карантина выходного дня.

На протест собрались примерно 70 человек. Сейчас инициативная группа из восьми человек пошла на встречу с первым заместителем мэра Владимиром Крыленко.



Протестуют и предприниматели в Николаеве / Фото Ольги Рудой



Активисты пошли на встречу с заместителем мэра / Фото Ольги Рудой

Обратите внимание! Правительство с 14 ноября ввело карантин выходного дня, во время которого в субботу и воскресенье будут работать только магазины, аптеки, банки, почта, АЗС и СТО. Предварительно, новые ограничения будут действовать до 30 ноября. Выборочный локдаун спровоцировал волну протестов по всей Украине.