Населения ряда городов Украину 13 ноября вышли на протест из-за введения карантина выходного дня. Предприниматели и работники требуют, чтобы правительство отменило новые ограничения, которые лишат их дохода.

Согласно постановлению Кабмина, уже 14 – 15 ноября все развлекательные заведения и рестораны в Украине должны быть закрыты. Работать позволили только аптекам, продуктовым магазинам, АЗС и банкам. Об акциях протеста 13 ноября из-за карантина выходного дня пишет 24 канал.

Важно Какие города отказываются выполнять карантин выходного дня: список

Как в Украине протестуют из-за карантина выходного дня

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске у здания Нацполиции области люди собрались на акцию протеста "Имею право работать". По данным издания Galka.if, рестораторы и работники стучали кастрюлями и держали плакаты "Наши дети голодают", "Человек ест не только в будни", "Карантин выходного дня – это миллион людей без работы".

Мы не против карантина как такового, но это должно быть узаконено нормально. Вируса днем ​​у нас нет, а вечером есть? В выходные нельзя работать, а в будни можно? Дайте нам работать нормально,

– сказала кухарка холодного цеха Галина Гебура.

Протест рестораторов в Ивано-Франковске: смотрите видео

В Ивано-Франковске люди протестуют против карантина выходного дня / Фото Galka.if

Харьков

В Харькове более тысячи человек собрались на протест под стенами облгосадминистрации. Представители Ассоциации рестораторов анонсировали, что в целом на митинг выйдет около 5 тысяч протестующих. Для обеспечения порядка на митинг пришли правоохранители.

Митингующие принесли с собой миски, ложки и плакаты. Некоторые представители ресторанного бизнеса предлагают отправить правительство на карантин, а министра здравоохранения Максима Степанова – в отставку.

Харьковчане заявили, что необходимо отправить на полный локдаун всю страну и выплачивать людям финансовую помощь. В противном случае карантин не следует вводить.



В Харькове протестуют против карантина выходного дня



В Харькове на митинг рестораторов вышла полиция



Владельцы ресторанов в Харькове протестуют против карантина выходного дня / Фото Оbjectiv.tv

Черкассы

На акцию протеста из-за карантина выходного дня под стенами горсовета Черкасс 13 ноября собралось около 200 предпринимателей, сообщает Zmi.ck. Люди вышли с плакатами "Гетьманцев – не путайте малый бизнес с большими сетями", "Право на труд" и "Требуем недопущения выборочного закрытия бизнеса на карантин" и другие.



В Черкассах 200 человек вышли на протест из-за карантина выходного дня

Обратите внимание! Кабинет Министров ввел карантин выходного дня уже с 14 – 15 ноября. Ряд украинских городов отказываются его соблюдать. В то же время министр Олег Немчинов заявил, что правительство планирует выплачивать украинцам компенсацию за карантин выходного дня. Подробнее о новых ограничениях – читайте здесь.

Карантин в Украине / Инфографика 24 канала