Уже в эти выходные в Украине должен начать действовать карантин выходного. Соответствующие карантинные ограничения Кабмин ввел накануне. Однако не у всех украинских городах соглашаются такими решением правительства и там начались массовые протесты.

Ровненщина

В селе Белая Криница Ровненского района на автодороге Киев – Чоп протестуют представители ресторанного бизнеса и предприниматели. Об этом сообщает 24 канал.

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Примерно 70 человек заблокировали часть трассы и непрерывно двигаются по пешеходному переходу. Правда, время от времени все же освобождают проезжую часть, чтобы пропускать транспорт.

Протестами уже заинтересовалась полиция. Правоохранители решают вопрос о квалификации события.

Карантин выходного дня: смотрите видео протеста на Ровненщине

Херсон

Здесь протест против карантина выходного дня также вышли рестораторы. Так они присоединились к всеукраинскому митингу работников ресторанного бизнеса.

Люди стояли с соответствующими плакатами и стучали в кастрюли под зданием областной государственной администрации. Как объясняют участники акции, они пять месяцев сидели без работы, поэтому нового такого этапа не выдержат. Более того, вскоре должны прийти большие платежки за отопление.

Не распространять вирус – это носить маски, пользоваться антисептиками. Собственно это мы и делаем и в наших заведениях придерживаются таких требований,

– отметил один из активистов.

В Херсоне устроили акцию протеста против карантина выходного дня: видео

Остальные города

Заметим, что против карантина выходного дня начали протестовать еще накануне. Тогда так называемые "кастрюльные акции" прошли по всей стране, в частности в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Сумах и Днепре. Протесты получили такое название, поскольку рстораторы, владельцы кафе и магазинов взяли в руки кастрюли и шейкеры, чтобы их услышали.



Протест против карантина выходного дня в Харькове / Фото "Радио Свобода"

В то же время карантин выходного дня решила не вводить власть во Львове, Ровно, Черкассах, Одессе и Славянске Донецкой области. В то же время негативно о таких мерах высказался мэр Мукачево Андрей Балога, однако об их отмене ничего пока не говорится.

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Карантин выходного дня в Украине: что следует знать

Карантин выходного дня в Украине начнет действовать с 14 – 15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.

Работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.

Кроме того, в Украине отказались от адаптивного карантина и вернулись к общегосударственному.

Украинские предприниматели протестуют против новых ограничений. Они опасаются, что они уничтожат их бизнес.

Карантинные ограниченя в Украине / Инфографика 24 канала