В Париже проходят акции протеста против закона об уголовном наказании за распространение фото и видео с полицейскими. Протестующие бросают в полицию камни, петарды и поджигают машины. Правоохранители в ответ применяют слезоточивый газ и задерживают активистов.

Парижане 5 декабря протестуют против закона, который за съемку или фотографирование правоохранителей предусматривает уголовную ответственность. Об этом сообщает Le Parisien.

Ранее Из-за протестов во Франции перепишут скандальный закон о фото с полицейскими

Столкновения между протестующими и полицейскими начались вскоре после начала акции. Ее участники бросали в стражей порядка петарды, краску и камни. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.

Также во время столкновений разбили окно в одном из агентств недвижимости. Известно о случаях грабежа. Впоследствии протестующие начали поджигать машины.

По информации министра внутренних дел Франции Джеральда Дарманина, правоохранители уже арестовали 22 жителей Парижа.

Кроме протеста в столице, по всей Франции 5 декабря проходят примерно 90 акций.

Обратите внимание! 28 ноября во французской столице Париже во время акции протеста полицейские задержали 46 участников демонстраций. Причина – насильственные действия в отношении правоохранительных органов.

Что известно о законе, против которого протестуют французы?

Согласно законопроекту "о глобальной безопасности", за распространение фото- или видеоматериалов с правоохранителями при исполнении предлагают наказывать 1 годом лишения свободы и штрафом в 45 тысяч евро.

Протесты в Париже против закона о полиции: Фото AFP и с твиттера Lise Louis, TRT World Now

В Париже столкновения между протестующими против закона о полиции и правоохранительных органов: видео

Nouvelle mobilisation à #Paris pour dire #StopLoiSécuritéGlobale. Nombreuses personnes présentes. Le parcours de la manifestation parisienne est de la Porte de Lilas jusqu’à la Place de la République. #MarcheDesLibertés #France #LoiSecuriteGlobale #5decembre pic.twitter.com/VibkssOyXX — Charles Baudry (@CharlesBaudry) December 5, 2020