Слезоточивый газ и авто в огне: как Париж протестует против закона о полиции – фото, видео
В Париже проходят акции протеста против закона об уголовном наказании за распространение фото и видео с полицейскими. Протестующие бросают в полицию камни, петарды и поджигают машины. Правоохранители в ответ применяют слезоточивый газ и задерживают активистов.
Парижане 5 декабря протестуют против закона, который за съемку или фотографирование правоохранителей предусматривает уголовную ответственность. Об этом сообщает Le Parisien.
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Столкновения между протестующими и полицейскими начались вскоре после начала акции. Ее участники бросали в стражей порядка петарды, краску и камни. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.
Также во время столкновений разбили окно в одном из агентств недвижимости. Известно о случаях грабежа. Впоследствии протестующие начали поджигать машины.
По информации министра внутренних дел Франции Джеральда Дарманина, правоохранители уже арестовали 22 жителей Парижа.
Кроме протеста в столице, по всей Франции 5 декабря проходят примерно 90 акций.
Что известно о законе, против которого протестуют французы?
Согласно законопроекту "о глобальной безопасности", за распространение фото- или видеоматериалов с правоохранителями при исполнении предлагают наказывать 1 годом лишения свободы и штрафом в 45 тысяч евро.
Протесты в Париже против закона о полиции: Фото AFP и с твиттера Lise Louis, TRT World Now
В Париже столкновения между протестующими против закона о полиции и правоохранительных органов: видео
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