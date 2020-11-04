В Сиэтле в ночь после выборов президента перекрыли движение на некоторых дорогах. Правоохранители задержали нескольких человек. На протесты также вышли жители Вашингтона и других городов.

В Соединенных штатах 3 ноября состоялись президентские выборы. После в некоторых городах начались протесты, сообщает 24 канал.

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Ситуация у Сиэтле (штат Вашингтон)

В этом городе вечером после голосований по городу шли две группы участников акций, пишет в твиттере местная полиция.

Одна из групп начала размещать на дороге заграждения и бросать определенные предметы, например гвозди.

Правоохранители задержали одного человека – водителя, который участвовал в протесте. Впоследствии стало известно о задержании еще одного человека, который бил по паркоматах молотком.

Протесты в Сиэтле: смотрите видео

Group is moving west on Denny Wy. Public safety warning has been given. pic.twitter.com/Itk6SH3ftz — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) November 4, 2020

Что происходит в Вашингтоне

За квартал от Белого дома собрались примерно 1000 человек, среди них были представители движения Black Lives Matter, пишет АР.

Еще несколько сотен прошли частями центра Вашингтона, блокируя движение транспорта. Люди кричали: "Чьи улицы? Наши улицы!" и "Если мы не получим справедливости, они не получат мира!".

Акции протеста устроили также в Нью-Йорке, Орегоне, Портленде. В целом ситуация после выборов президента США спокойная.

Ситуация на улицах Вашингтона: Фото АР

Обратите внимание! 3 ноября в Соединенных Штатах состоялось основное голосование на выборах президента. Из-за эпидемии коронавируса досрочно проголосовали более 100 миллионов американцев. По предварительным результатам, лидирует кандидат от демократов Джо Байден – сейчас у него 220 голосов. Зато у Дональда Трампа – 213. Однако данные по еще 10 штатах пока неизвестны. Все детали о выборах в США, результаты голосований читайте по ссылке.