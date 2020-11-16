В Армении 16 ноября люди снова вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с принятия соглашения по Нагорному Карабаху. Армяне требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который участвовал в подписании договора.

О ключевых событиях, происходящих в Ереване и других городах Армении 16 ноября – читайте в материале 24 канала.

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Вечером 16 ноября протестующие собрались на площади Свободы в Ереване. Там проходит митинг, организованный представителями 17 оппозиционных партий.

Демонстранты, кроме отставки Пашиняна, требуют также увольнения всего правительства страны. Они призывают сформировать новую временную власть.

На улицы Еревана вышли несколько сотен митингующих. Они сформировали колонну и двинулись ней к зданиям МИД и Генпрокуратуры. Силовики уже перекрыли входы и выходить в эти помещения.

Колонна протестующих в Ереване: видео

Заметим, что армянские политологи называют маловероятной отставку Никола Пашиняна с должности. Мол, в оппозиции недостаточно голосов для объявления импичмента премьеру, а выход нескольких депутатов из провластной фракции большого значения не имеет.

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Интересно, что Пашинян пришел к власти в Армении в мае 2018 года. Это произошло после того, как люди по всей стране начали выражать свое несогласие в связи с назначением бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром. После почти месяца протестов люди добились того, что правительство Армении возглавил Пашинян.

Что требуют армяне

Люди в Армении выступают против подписанного недавно мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Протестующие требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна, принимавшего участие в подписании соглашения.

Что предполагает мирное соглашение по Карабаху

В Нагорном Карабахе на 5 лет введут российских миротворцев.

Армения и Азербайджан останутся на занятых позициях.

Состоится обмен военнопленными, а все транспортные узлы в Карабахе должны разблокировать.

Армения должна вернуть Азербайджану ряд занятых территорий.

Заметим, что в ночь на 10 ноября после заявления премьера Армении Никола Пашиняна о завершении войны в Нагорном Карабахе, в Ереване вспыхнули массовые акции протеста. Люди ворвались в здание правительства, ища премьер-министра Николу Пашиняна. Впоследствии протестующие захватили парламент.

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