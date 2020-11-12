В Армении 12 ноября продолжаются протесты. Митингующие вышли на улицы Еревана и требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Что происходит в Армении сейчас

Оппозиционная партия "Сасна црер" организовала акцию протеста на площади Свободы в Ереване. Об этом сообщает Интерфакс.

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Глава партии Ара Папян требует, чтобы Пашинян ушел с поста после подписания соглашения по Нагорному Карабаху. По словам Паняна, иначе народ и политические силы должны принудительно отправить премьера в отставку. Еще 17 партий организовали акцию протеста на площади возле института древних рукописей "Матенадаран".

На площади уже появились силовики. Они окружили протестующих в кольцо.

Почему в Армении происходят протесты