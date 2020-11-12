Протесты в Армении: митингующие требуют отставки Пашиняна – фото, видео
В Армении 12 ноября продолжаются протесты. Митингующие вышли на улицы Еревана и требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Что происходит в Армении сейчас
Оппозиционная партия "Сасна црер" организовала акцию протеста на площади Свободы в Ереване. Об этом сообщает Интерфакс.
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Глава партии Ара Папян требует, чтобы Пашинян ушел с поста после подписания соглашения по Нагорному Карабаху. По словам Паняна, иначе народ и политические силы должны принудительно отправить премьера в отставку. Еще 17 партий организовали акцию протеста на площади возле института древних рукописей "Матенадаран".
На площади уже появились силовики. Они окружили протестующих в кольцо.
Почему в Армении происходят протесты
- 9 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Она предусматривает также размещение в регионе российских миротворцев.
- Армяне приняли соглашение как капитуляцию. Возмущенные люди вышли на протест и захватили здание парламента и правительства.
- Оппозиция утверждала, что Пашинян "продал" армянские земли.
- Кстати, во время протестов 10 лидеров оппозиционных политсил задержали. Против них открыли уголовные дела за организацию и проведение противозаконных массовых собраний.
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