Уже более 2 месяцев подряд белорусы выходят на массовые протесты против режима Лукашенко. Так они выразят свое несогласие с результатами президентских выборов и тайной инаугурацией Лукашенко. 4 октября в Минск стянули военную технику и применили водометы против митингующих.

О том, что произошло в течение 57-го дня массовых протестов в Беларуси, читайте в материале 24 канала.

Актуально Массовые протесты в Беларуси: последние новости и что известно – фото, видео

Протесты в Беларуси 4 октября:

Вечерние акции возле "зубра"

После дневных митингов в Минске белорусские протестующие вышли на вечернюю акцию. Они собрались у знаменитого зубра в Малиновке.

Минские протестующие собираются у зубра / Фото Белсат

Вероятное задержание подростка в Гродно

Сеть взволновало видео с Гродно. На нем видно, как девушку-подростка силовики силой куда-то ведут. Впоследствии белорусские СМИ распространили информацию, что девочку и ее папу задерживали 6 Омоновцев в балаклавах и шлемах. Очевидцы задержания кричали: "Отпустите ребенка!".

Смотрите видео предполагаемого задержания девочки-подростка:

Алексиевич боится не вернуться домой

Нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич боится, что действующая самопровозглашенная власть Беларуси не позволит вернуться ей на родину. Сейчас писательница находится на лечении в Германии.

Многие считают дома, что меня уже не пустят. У нас такое бывает. Но я все-таки попробую жить дома,

– сказала Алексиевич.

Литератор призвала мировое сообщество ввести более жесткие санкции против белорусских чиновников.

Против митингующих применили водометы

Тысячи минчан традиционно в воскресенье отправились в центр Минска. Колонны митингующих двигались по направлению к Стеле из разных микрорайонов города. В места наибольших скоплений людей выехали автозаки. Сразу начали сообщать о первых задержаниях.

Смотрите видео из центра Минска:

Впервые за 4 октября водометы использовали против участников акций протеста на проспекте Победителей. Впоследствии водомет поливал людей уже на проспекте Машерова, по которому двигались колонны демонстрантов.

Смотрите фото и видео, как против людей применяли водометы / Фото TUT.by:

От некоторых водометов отпадали части

Из-за плохого технического состояния водометов, некоторые из них вышли из строя прямо во время разгона митингующих. В одной из машин взлетели баки с красящей жидкостью и металлические конструкции. После этого водомет уже не работал.

Еще одной машине поломаться помогли сами участники акций. На Машерова они обступили технику и сорвали с нее канистры с водой. После этого машина ... двинулась в сторону силовиков и облила уже их.

Смотрите видео, на каоторых неполадках с водометами:

В центр Минска пришли тысячи людей

Несмотря на натиск силовиков в центр Минска продолжило идти большое количество людей. По предварительным подсчетам, их – десятки тысяч. Большинство колонн направлялись к Стеле.

Именно там – в эпицентре белорусских протестов, колонна спецназовцев отступила, когда на них в наступление двинулись сами митингующие. Люди кричали: "Идите отдыхать. Вас никто не трогает".

Смотрите видео, как силовиков оттеснили митингующие:

Смотрите фото с масштабных акций в Минске / Фото TUT.by:

Среди задержанных – журналисты

Среди тех, кого 4 октября посадили в автозаки, и около 10 журналистов. Медийщиков задерживали не только в Минске, а в Бресте, Бобруйске, Витебске, Гродно и Гомеле. Задержанные – сотрудники TUT.by, "Бинокля", "Народной воли", "Радио Свободы" и других изданий.

Как к центру Минска стягивали военную технику

Еще утром в центр направлялись колонны автозаков и военная техника. В частности, машины заметили на парковках возле Дворца спорта, гостиницы "Юбилейный", а также в других частях города. Неподалеку стояли и силовики. ОМОН увидели возле проспекта Независимости и Дворца Республики. Возле Стелы соорудили ограждение из колючей проволоки.

Входы и выходы от площади Победы до площади Независимости перекрыли. Там караулили силовики. Кроме того, в Минске закрыли несколько станций метро, также не работают некоторые торговые центры.

Смотрите видео, как в Минске едет военная техника:

Колючая проволока и силовики возле Стелы:

Военные в Минске, видео:

В Беларуси развевается национальная символика

Белорусы продолжают красить страну в бело-красно-белые цвета. Национальные флаги развешивают на многоэтажках и даже на сотовых вышках.

Также на площади перемен снова восстановили стенопись с диджеями, которые первые включили песню "Перемен" во время политических акций.

Восстановленная стенопись диджеев, видео:



Национальные флаги в Минске / Фото TUT.by