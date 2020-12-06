Военная техника, Марш свободы и первые задержания: что происходит в Беларуси 6 декабря – видео
В течение 4 месяцев белорусы выходят на акции протеста против фальсификаций на президентских выборах 9 августа. Люди требуют остановить насилие силовиков против митингующих, провести перевыборы президента и обеспечить мирную передачу власти.
В воскресенье, 6 декабря, белорусы традиционно вышли на улицы своих городов с протестами. Что происходит в Беларуси – подробнее в материале 24 канала.
Между тем Тихановська назвала главную победу белорусских протестующих
Военная техника и посты милиции
С самого утра 6 декабря в разных уголках Минска люди замечали колонны военной техники, которую силовики взимают в белорусскую столицу, чтобы использовать в борьбе с мирными демонстрантами.
Военные машины и автозаки прячут от людских глаз в спальных районах. Такие кадры фиксируют очевидцы.
Военные машины во дворах Минска: видео
Колонна военной техники в районе Уручья: видео
Как и на предыдущей неделе у дороги в районе станции метро "Уручье" заметили сторонников действующей власти, которые размахивали государственными флагами. Людей немного, около десятка.
Сторонники действующей власти / Фото TUT.by
На многих улицах Минска стоят посты милиции и неизвестных. В частности, такие заметили на пересечении улицы Володарского проспекта Независимости, но также Городского Вала и Комсомольской.
Посты милиции и неизвестных / Фото TUT.by
Закрытие станций метро и проблемы с интернетом
Также традиционно в Минске 6 декабря закрыли 3 центральные станции метро "Октябрьскую", "Купаловская" и "Немига".
Закритая станция метро / Фото TUT.by
Кроме того, уже возникают проблемы с интернетом. Так, минчане не могут воспользоваться телеграмом – написать или отправить с мессенджера сообщение.
Марш свободы
Между тем активисты в Минске выходят на очередную воскресную акцию, которая 6 декабря назвается "Марш свободы".
Марш свободы в Минске: видео
В разных микрорайонах белорусской столицы собираются группы людей и образуют колонны.
Протестующие взимаются с разных микрорайонов
Колонна демонстрантов / Фото Reformation
Около 12:00 по Киеву (13:00 по местному времени – 24 канал) стало известно о первых задержаниях. В микрорайоне Слипянка задержали по меньшей мере 10 человек. Задержание происходят и в районе Уручье, Малиновки.
Задержание в Уручье: видео
Задержание в Минске 6 декабря: видео
Часть протестующих пришла к зданию администрации Центрального района Минска.
Главное о протестах в Беларуси: коротко
- Массовые протесты в Беларуси вспыхнули 9 августа после объявления результатов президентских выборов, на которых якобы победил Александр Лукашенко.
- Белорусы и международное сообщество считают результаты голосования сфальсифицированными.
- Однако это не помешало Лукашенко провести собственную инаугурацию.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська призвала власти сложить полномочия. Однако этого не произошло. После этого крупные предприятия Беларуси объявили забастовку.
- Каждый раз во время акций протеста силовики задерживают сотни людей.Впрочем, белорусы снова и снова, каждое воскресенье выходят на улицы бороться за свои требования.
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