В течение 4 месяцев белорусы выходят на акции протеста против фальсификаций на президентских выборах 9 августа. Люди требуют остановить насилие силовиков против митингующих, провести перевыборы президента и обеспечить мирную передачу власти.

В воскресенье, 6 декабря, белорусы традиционно вышли на улицы своих городов с протестами. Что происходит в Беларуси – подробнее в материале 24 канала.

Между тем Тихановська назвала главную победу белорусских протестующих

Военная техника и посты милиции

С самого утра 6 декабря в разных уголках Минска люди замечали колонны военной техники, которую силовики взимают в белорусскую столицу, чтобы использовать в борьбе с мирными демонстрантами.

Военные машины и автозаки прячут от людских глаз в спальных районах. Такие кадры фиксируют очевидцы.

Военные машины во дворах Минска: видео

Колонна военной техники в районе Уручья: видео

Как и на предыдущей неделе у дороги в районе станции метро "Уручье" заметили сторонников действующей власти, которые размахивали государственными флагами. Людей немного, около десятка.



Сторонники действующей власти / Фото TUT.by

На многих улицах Минска стоят посты милиции и неизвестных. В частности, такие заметили на пересечении улицы Володарского проспекта Независимости, но также Городского Вала и Комсомольской.



Посты милиции и неизвестных / Фото TUT.by

Закрытие станций метро и проблемы с интернетом

Также традиционно в Минске 6 декабря закрыли 3 центральные станции метро "Октябрьскую", "Купаловская" и "Немига".



Закритая станция метро / Фото TUT.by

Кроме того, уже возникают проблемы с интернетом. Так, минчане не могут воспользоваться телеграмом – написать или отправить с мессенджера сообщение.

Марш свободы

Между тем активисты в Минске выходят на очередную воскресную акцию, которая 6 декабря назвается "Марш свободы".

Марш свободы в Минске: видео

В разных микрорайонах белорусской столицы собираются группы людей и образуют колонны.

Протестующие взимаются с разных микрорайонов



Колонна демонстрантов / Фото Reformation

Около 12:00 по Киеву (13:00 по местному времени – 24 канал) стало известно о первых задержаниях. В микрорайоне Слипянка задержали по меньшей мере 10 человек. Задержание происходят и в районе Уручье, Малиновки.

Задержание в Уручье: видео

Задержание в Минске 6 декабря: видео

Часть протестующих пришла к зданию администрации Центрального района Минска.

Главное о протестах в Беларуси: коротко