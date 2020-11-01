Массовые марши и стрельба силовиков: что происходит в Беларуси 1 ноября – фото, видео
Уже почти 3 месяца на улицы Беларуси выходят люди. Они митингуют против фальсификации результатов президентских выборов в стране. Однако, несмотря на недовольство белорусов, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко не собирается передавать власть оппозиции.
О том, что происходит во время массовых протестов в Беларуси 1 ноября – в 84-й день массовых протестов, читайте в материале 24 канала.
Важно "Не дождетесь": Лукашенко не будет убегать из Беларуси в случае смены власти
Массовые марши в Минске
Традиционно в воскресенье в центр белорусской столицы на марши вышли много протестующих. Хотя марши должны были начаться в 14 часов, еще за полчаса до этого журналисты насчитали около 5 тысяч протестующих. Об этом пишет "Радыё Свабода".
В частности, среди протестующих есть участники маршей женщин. Они пришли с бело-красно-белыми зонтами – цветах, за которые теперь преследуют в Беларуси.
Марш начался на площади Независимости в Минске, но из-за сопротивления силовиков, митингующие были вынуждены ее покинуть. Люди отправились по улицам белорусской столицы.
Как реагируют силовики
С самого утра 1 ноября, готовясь к массовым протестам, в центр Минска начали сгонять колонны военной техники. Туда привозили сотни силовиков.
Затем, когда начинались протесты, протестующие стояли прямо напротив ОМОНа, представители последнего начали стрелять в воздух.
Силовики оттеснили протестующих с площади Независимости и те пошли по улицам Минска. В это время их сопровождал ОМОН.
Тогда и начались первые задержания, когда омоновцы по несколько человек вытаскивали людей из марша и паковали в автозаки. Сейчас массовых противостояний нет.
В центр Минска массово стягивают спецтехнику: смотрите видео
Главное о протестах в Беларуси
- Несмотря на массовые протесты в Беларуси Александр Лукашенко устроил тайную инаугурацию и в очередной раз стал главой Беларуси.
- Оппозиция объявила ультиматум режиму Лукашенко, но власть его проигнорировала.
- После этого в Минске состоялся многотысячный марш – в поддержку "народного ультиматума", акции протеста прошли и в других городах Беларуси.
- 27 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что лично отдал приказ разогнать очередную мирную акцию в Минске 25 октября.
Поделиться новостью