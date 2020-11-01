Уже почти 3 месяца на улицы Беларуси выходят люди. Они митингуют против фальсификации результатов президентских выборов в стране. Однако, несмотря на недовольство белорусов, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко не собирается передавать власть оппозиции.

О том, что происходит во время массовых протестов в Беларуси 1 ноября – в 84-й день массовых протестов, читайте в материале 24 канала.

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Массовые марши в Минске

Традиционно в воскресенье в центр белорусской столицы на марши вышли много протестующих. Хотя марши должны были начаться в 14 часов, еще за полчаса до этого журналисты насчитали около 5 тысяч протестующих. Об этом пишет "Радыё Свабода".

В частности, среди протестующих есть участники маршей женщин. Они пришли с бело-красно-белыми зонтами – цветах, за которые теперь преследуют в Беларуси.

Марш начался на площади Независимости в Минске, но из-за сопротивления силовиков, митингующие были вынуждены ее покинуть. Люди отправились по улицам белорусской столицы.

Как реагируют силовики

С самого утра 1 ноября, готовясь к массовым протестам, в центр Минска начали сгонять колонны военной техники. Туда привозили сотни силовиков.

Затем, когда начинались протесты, протестующие стояли прямо напротив ОМОНа, представители последнего начали стрелять в воздух.

Силовики оттеснили протестующих с площади Независимости и те пошли по улицам Минска. В это время их сопровождал ОМОН.

Тогда и начались первые задержания, когда омоновцы по несколько человек вытаскивали людей из марша и паковали в автозаки. Сейчас массовых противостояний нет.

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