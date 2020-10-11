Уже более 2 месяцев белорусы протестуют против действующей власти, в частности, самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. 11 октября не стало исключением: силовики с утра наготове. Они брали в окружение облюбованные протестующими места в Минске. Все потому, что демонстранты запланировали Марш гордости.

О том, что происходило в течение 64-го дня массовых протестов в Беларуси, читайте в материале 24 канала.

Ранее Лукашенко 4 часа разговаривал с оппозиционерами в СИЗО: видео

Кровавые задержания в Минске во время Марша гордости

Как и планировалось, около 14:00 в разных городах Беларуси стартовал Марш гордости. Тысячи людей вышли на улицы в юбилейное воскресенье протестов.

Справка: Марш гордости 11 октября прошел по всей Беларуси. Акция началась в 14:00, места сбора демонстрантов: площадь и проспект Независимости, возле станции метро "Немига", возле Стелы. Марш гордости в Беларуси называют юбилейной акцией протестующих. Несмотря на дождь, на улицах Минска и других городов собралось много людей.

Омоновцы сразу же прибегли к жестоким задержаниям. Горячее всего было в Минске, у стелы. Волонтеры из Красного Креста оказывают помощь пострадавшим протестующим. На асфальте пестрит кровь.

По словам свидетелей событий, сторонники оппозиции вступили в силовое столкновение с сотрудниками милиции. В то же время часть участников протеста задержали с применением спецсредств.

Местные телеграм-каналы сообщают о применении против митингующих водометов с цветной водой и светошумовых гранат.



Задержания в Беларуси / Фото "Радые Свабода"

Стычки с силовиками и массовые задержания происходят и в других белорусских городах: Гродно, Кобрине, Могилеве, Гомеле, Бресте.

Столкновения в Минске: видео

Марш гордости и столкновения с полицией в Минске / Фото TUT.by "Радио Свобода", соцсети

Обратите внимание! Правозащитники установили личности более 105 человек, которых задержали во время протестов 11 октября в Беларуси. Среди задержанных есть много журналистов, силовики хватают не только белорусских корреспондентов, но и российских.

Людей разгоняют водометами в Минске: видео​

Водометы на улицах Минска: видео​

Избиение активиста у мемориала Тарайковскому

Вечером на станции метро "Пушкинская" люди начали восстанавливать народный мемориал Александру Тарайковскому.

В какой-то момент к ним подошли неизвестные в балаклавах и попытались задержать мужчину. Когда он не согласился пойти с ними – начали бить его дубинками.

Силовики преследуют мужчину у мемориала Тарайковскому: видео

Люди в отделения полиции попали с многочисленными травмами

По данным оппозиционных ресурсов, в Московский участок забрали не менее 40 человек. 8-10 из них имели травмы, поэтому их госпитализировали.

У одного мужчины была сочетанная травма: черепно-мозговая средней степени, закрытый перелом ребер, ушиб плеча.

Второй, предположительно, имел перелом костей правой и левой кисти, черепно-мозговую травму легкой степени, вероятен перелом ключицы.

По словам пострадавших, били сильно, когда принимали и в бусы, угрожали оружием (винтовка) и непонятно, что хотели, не задавали вопросов, просто били.



Машины "скорой" возле отделения милиции / Фото TUT.BY

Вечерние акции

Примерно в 7 вечера в центре Минска стало спокойно. Правда, люди начали выходы в своих спальных районах. В некоторых встав в цепи, пытались перекрыть движение. В Малиновке на это ОМОН ответил разгоном.

Вечерние цепи солидарности в спальных районах Минска (Фото TUT.BY)

А на проспекте Дзержинского во время перекрытия движения одного из митингующих сбила машина. К счастью, он серьезно не пострадал и отказался от медицинской помощи.

Военная техника в Минске

В Минск с самого утра стягивают военную технику. Люди замечают колонны с техникой в разных районах города. Так, в одном зафиксировали бронемашины с пулеметами.

Дело в том, что 11 октября, по всей Беларуси пройдет Марш гордости. Акция должна начаться в 14:00, места сбора демонстрантов: площадь и проспект Независимости, возле станции метро "Немига", возле Стелы.

Марш гордости в Беларуси называют юбилейной акцией протестующих, поэтому ожидается, что на улицах Минска соберется много людей.

Бронемашины с пулеметами в Минске: видео

Военная техника на подъездах к Минску: видео

Как в Минск стягивают военную технику: видео

Как еще готовятся силовики к Маршу гордости

Следовательно, силовики еще с 10 октября задерживают в Минске людей. Они проводят так называемые "точечные задержания". Кроме того, в городе поставили пропускные пункты, в каждом – по двое милиционеров и солдат с собакой.



Пункт пропуска / Фото TUT.by

Стелу, куда собираются отправиться демонстранты, уже окружили. На центральных улицах стоят автобусы с омоновцами.



Окруженная силовиками Стела / Фото TUT.by

Кроме того, центральные кафе и ТРЦ ограничили время работы.



Кафе и ТРЦ ограничили время работы / Фото TUT.by



Кафе и ТРЦ ограничили время работы / Фото TUT.by

Задержание журналистов и отключение интернета

Кроме рядовых минчан, силовики ближе к началу Марша гордости, начали задерживать на улицах белорусской столицы журналистов. Более 10 корреспондентов различных белорусских и российских изданий уже побывали в отделениях милиции. Некоторых после предъявления документов отпускают.

Каких журналистов задержали в Минске:

Фотокорреспондент "Белты" Андрей Покумейко.

Журналистка "Белты" Оксана Манчук.

Фотограф Георгий Лихтарович – задержали, потому что имел с собой профессиональный фотоаппарат.

Журналистка Анастасия Бойко.

Журналист Дмитрий Мицкевич.

Журналист Алексей Ивашкевич.

Журналистка Елена Толкачева из TUT.by и БелаПАН.

Журналистка Татьяна Коровенкова из БелаПАН.

Журналист Сергей Сацюк из БелаПАН.

Журналист Дмитрий Дмитриев из "Новы час".

Журналист Юрий Шамшур из ТАСС.

Федосенко – журналист ТАСС, уже отпустили.

Григоров – журналист ТАСС, уже отпустили.

Степченко – журналист ТАСС, уже отпустили.

Также в Минске уже традиционно отключили интернет перед воскресной демонстрацией. Так, оператор "А1" сообщает, что "согласно распоряжению уполномоченных государственных органов" 11 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета.

Выполнение этого требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги,

– добавляют в компании.

Ближе к вечеру мобильный интернет в Минске снова начал работать без перебоев.

Акция солидарности на хоккейном матче

В Гродно прошел финал местной любительской хоккейной лиги. Команды "Авангард» и "Легион" начали матч с акции солидарности: после стартового вброса они остановили игру и принялись аплодировать.

В Гродно устроили акцию солидарности на любительском хоккейном матче: видео

Обратите внимание! Беларусь уже более 2 месяцев протестует. Люди выходят на мирные демонстрации, чтобы выразить свое несогласие с результатами президентских выборов. В сентябре Лукашенко провел тайную инаугурацию и стал самопровозглашенным президентом. Тем временем оппозиционных лидеров либо отправили в СИЗО, либо выпроводили из страны.



Во время мирных акций протеста силовики избивают и задерживают людей. От их действий погибли по меньшей мере 5 активистов, сотни получили ранения, а тысячи были задержаны. Больше о протестах в Беларуси – по ссылке.