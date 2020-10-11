Марш гордости с кровавым разгоном под водометами: ситуация в Беларуси 11 октября – фото, видео
Уже более 2 месяцев белорусы протестуют против действующей власти, в частности, самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. 11 октября не стало исключением: силовики с утра наготове. Они брали в окружение облюбованные протестующими места в Минске. Все потому, что демонстранты запланировали Марш гордости.
О том, что происходило в течение 64-го дня массовых протестов в Беларуси, читайте в материале 24 канала.
Ранее Лукашенко 4 часа разговаривал с оппозиционерами в СИЗО: видео
Кровавые задержания в Минске во время Марша гордости
Как и планировалось, около 14:00 в разных городах Беларуси стартовал Марш гордости. Тысячи людей вышли на улицы в юбилейное воскресенье протестов.
Омоновцы сразу же прибегли к жестоким задержаниям. Горячее всего было в Минске, у стелы. Волонтеры из Красного Креста оказывают помощь пострадавшим протестующим. На асфальте пестрит кровь.
По словам свидетелей событий, сторонники оппозиции вступили в силовое столкновение с сотрудниками милиции. В то же время часть участников протеста задержали с применением спецсредств.
Местные телеграм-каналы сообщают о применении против митингующих водометов с цветной водой и светошумовых гранат.
Задержания в Беларуси / Фото "Радые Свабода"
Стычки с силовиками и массовые задержания происходят и в других белорусских городах: Гродно, Кобрине, Могилеве, Гомеле, Бресте.
Столкновения в Минске: видео
Марш гордости и столкновения с полицией в Минске / Фото TUT.by "Радио Свобода", соцсети
Людей разгоняют водометами в Минске: видео
Водометы на улицах Минска: видео
Избиение активиста у мемориала Тарайковскому
Вечером на станции метро "Пушкинская" люди начали восстанавливать народный мемориал Александру Тарайковскому.
В какой-то момент к ним подошли неизвестные в балаклавах и попытались задержать мужчину. Когда он не согласился пойти с ними – начали бить его дубинками.
Силовики преследуют мужчину у мемориала Тарайковскому: видео
Люди в отделения полиции попали с многочисленными травмами
По данным оппозиционных ресурсов, в Московский участок забрали не менее 40 человек. 8-10 из них имели травмы, поэтому их госпитализировали.
- У одного мужчины была сочетанная травма: черепно-мозговая средней степени, закрытый перелом ребер, ушиб плеча.
- Второй, предположительно, имел перелом костей правой и левой кисти, черепно-мозговую травму легкой степени, вероятен перелом ключицы.
По словам пострадавших, били сильно, когда принимали и в бусы, угрожали оружием (винтовка) и непонятно, что хотели, не задавали вопросов, просто били.
Машины "скорой" возле отделения милиции / Фото TUT.BY
Вечерние акции
Примерно в 7 вечера в центре Минска стало спокойно. Правда, люди начали выходы в своих спальных районах. В некоторых встав в цепи, пытались перекрыть движение. В Малиновке на это ОМОН ответил разгоном.
Вечерние цепи солидарности в спальных районах Минска (Фото TUT.BY)
А на проспекте Дзержинского во время перекрытия движения одного из митингующих сбила машина. К счастью, он серьезно не пострадал и отказался от медицинской помощи.
Военная техника в Минске
В Минск с самого утра стягивают военную технику. Люди замечают колонны с техникой в разных районах города. Так, в одном зафиксировали бронемашины с пулеметами.
Дело в том, что 11 октября, по всей Беларуси пройдет Марш гордости. Акция должна начаться в 14:00, места сбора демонстрантов: площадь и проспект Независимости, возле станции метро "Немига", возле Стелы.
Марш гордости в Беларуси называют юбилейной акцией протестующих, поэтому ожидается, что на улицах Минска соберется много людей.
Бронемашины с пулеметами в Минске: видео
Военная техника на подъездах к Минску: видео
Как в Минск стягивают военную технику: видео
Как еще готовятся силовики к Маршу гордости
Следовательно, силовики еще с 10 октября задерживают в Минске людей. Они проводят так называемые "точечные задержания". Кроме того, в городе поставили пропускные пункты, в каждом – по двое милиционеров и солдат с собакой.
Пункт пропуска / Фото TUT.by
Стелу, куда собираются отправиться демонстранты, уже окружили. На центральных улицах стоят автобусы с омоновцами.
Окруженная силовиками Стела / Фото TUT.by
Кроме того, центральные кафе и ТРЦ ограничили время работы.
Кафе и ТРЦ ограничили время работы / Фото TUT.by
Кафе и ТРЦ ограничили время работы / Фото TUT.by
Задержание журналистов и отключение интернета
Кроме рядовых минчан, силовики ближе к началу Марша гордости, начали задерживать на улицах белорусской столицы журналистов. Более 10 корреспондентов различных белорусских и российских изданий уже побывали в отделениях милиции. Некоторых после предъявления документов отпускают.
Каких журналистов задержали в Минске:
- Фотокорреспондент "Белты" Андрей Покумейко.
- Журналистка "Белты" Оксана Манчук.
- Фотограф Георгий Лихтарович – задержали, потому что имел с собой профессиональный фотоаппарат.
- Журналистка Анастасия Бойко.
- Журналист Дмитрий Мицкевич.
- Журналист Алексей Ивашкевич.
- Журналистка Елена Толкачева из TUT.by и БелаПАН.
- Журналистка Татьяна Коровенкова из БелаПАН.
- Журналист Сергей Сацюк из БелаПАН.
- Журналист Дмитрий Дмитриев из "Новы час".
- Журналист Юрий Шамшур из ТАСС.
- Федосенко – журналист ТАСС, уже отпустили.
- Григоров – журналист ТАСС, уже отпустили.
- Степченко – журналист ТАСС, уже отпустили.
Также в Минске уже традиционно отключили интернет перед воскресной демонстрацией. Так, оператор "А1" сообщает, что "согласно распоряжению уполномоченных государственных органов" 11 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета.
Выполнение этого требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги,
– добавляют в компании.
Ближе к вечеру мобильный интернет в Минске снова начал работать без перебоев.
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