Марши в жилых районах и первые задержания: что происходит в Беларуси 13 декабря – фото, видео
В Беларуси уже более 4 месяцев продолжаются массовые протесты. Они начались еще в августе, сразу же после провозглашения победы Александра Лукашенко на президентских выборах в стране. Белорусы несогласные с результатами голосования, они требуют провести перевыборы, а от Лукашенко хотят мирной передачи власти своему преемнику.
В воскресенье, 13 декабря, белорусы традиционно вышли на улицы своих городов с протестами. Что происходит в Беларуси – подробнее в материале 24 канала.
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Марш народного обвинения
Протестное шествие стартовало прямо во дворах и проходит по согласованному в чатах маршруту и графику. Такие колонны возникают стихийно не только в разных районах Минска, но и в других городах Беларуси. Люди традиционно с собой имеют национальную символику, в частности бело-красные флаги. По словам организаторов, они помнят все имена репрессированных и имя каждого, против кого режим применяет репрессии.
Протестные марши в разных районах Минска: фото и видео / Фото изданий TUT.BY, "Наша Нива"
Первые задержания
Сотрудники ОМОНа и внутренние войска уже взялись за старое. Не успели полноценно начаться протестные акции, как они уже задержали нескольких человек. Некоторых даже били. Происходит все это во дворах посреди жилых домов в разных районах Минска. В то же время люди с балконов кричат: "Что вы делаете?"
Воскресные протесты в Минске: еще утром начались задержания – видео
Без курьезов не обошлось
Сейчас – зима, снежно и скользко. И от этого, конечно, пострадали силовики. В сети заметили несколько случаев, как белорусские правоохранители так бежали за протестующими, что поскользнулись и едва не навернулись по полной. Пользователи в шутку сожалеют, что этого не произошло.
Белорусские силовики едва не падают на скользкой дороге: видео
Специальную и военную технику начали сгонять еще с самого утра
В сети опубликовали много видео, как автоколонны техинки едут по улицам Минска. И что интересно, происходило это, когда еще было темно. Среди техники можно было увидеть не только водометы и автозаки, но и военные машины.
Колонны военной техники едут по улицам Минска на рассвете: видео
Водометы в Минске утром 13 декабря: смотрите видео
Впоследствии в разных районах столицы Беларуси заметили отдельные автозаки.
Один из таких автозаков можно было увидеть на проспекте Пушкина / Фото TUT.BY
Провластные митинги
Дали о себе знать и так называемые сторонники самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашека. Которые на рассвете в Минске, в районе Уручье, выстроились в колонну. Держали государственные флаги беларуси – красно-зелено-белые. Также лукашенковцы приветствовали спецтехнику, которая ехала в центр белорусской столицы.
Утренняя акция поклонников Лукашенко в Минске: смотрите видео
А после 10:00 стартовал провластный автопробег. Колонна машин с государственными символами двинулась из того самого Уручья в сторону центра. Как пишут пролукашенковские СМИ, называлось мероприятие "За единую Беларусь", а его целью было поддержать правоохранителей.
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Протесты в Беларуси: коротко о главном
- Массовые протесты в Беларуси вспыхнули 9 августа после объявления результатов президентских выборов, на которых якобы победу одержал Александр Лукашенко.
- Белорусы и международное сообщество считают результаты голосования сфальсифицированными.
- Впрочем, ни протесты белорусов, ни заявления со стороны международного сообщества не помешали Лукашенко в очередной раз провозгласить себя президентом и провести тайную инаугурацию.
- В октябре лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула ультиматум властям и призвала Лукашенко сложить полномочия. Однако этого не произошло. После этого крупные предприятия Беларуси объявили забастовку.
- Каждый раз во время акций протеста силовики задерживают сотни людей. Делают это, обычно, с применением силы. Следовательно, есть много пострадавших в результате столкновений с полицией людей. К сожалению, есть по меньшей мере 6 погибших.
- Белорусы снова и снова, каждое воскресенье выходят на улицы бороться за свои требования.
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