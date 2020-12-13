В Беларуси уже более 4 месяцев продолжаются массовые протесты. Они начались еще в августе, сразу же после провозглашения победы Александра Лукашенко на президентских выборах в стране. Белорусы несогласные с результатами голосования, они требуют провести перевыборы, а от Лукашенко хотят мирной передачи власти своему преемнику.

В воскресенье, 13 декабря, белорусы традиционно вышли на улицы своих городов с протестами. Что происходит в Беларуси – подробнее в материале 24 канала.

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Марш народного обвинения

Протестное шествие стартовало прямо во дворах и проходит по согласованному в чатах маршруту и графику. Такие колонны возникают стихийно не только в разных районах Минска, но и в других городах Беларуси. Люди традиционно с собой имеют национальную символику, в частности бело-красные флаги. По словам организаторов, они помнят все имена репрессированных и имя каждого, против кого режим применяет репрессии.

Протестные марши в разных районах Минска: фото и видео / Фото изданий TUT.BY, "Наша Нива"

Первые задержания

Сотрудники ОМОНа и внутренние войска уже взялись за старое. Не успели полноценно начаться протестные акции, как они уже задержали нескольких человек. Некоторых даже били. Происходит все это во дворах посреди жилых домов в разных районах Минска. В то же время люди с балконов кричат: "Что вы делаете?"

Воскресные протесты в Минске: еще утром начались задержания – видео

Без курьезов не обошлось

Сейчас – зима, снежно и скользко. И от этого, конечно, пострадали силовики. В сети заметили несколько случаев, как белорусские правоохранители так бежали за протестующими, что поскользнулись и едва не навернулись по полной. Пользователи в шутку сожалеют, что этого не произошло.

Белорусские силовики едва не падают на скользкой дороге: видео

Специальную и военную технику начали сгонять еще с самого утра

В сети опубликовали много видео, как автоколонны техинки едут по улицам Минска. И что интересно, происходило это, когда еще было темно. Среди техники можно было увидеть не только водометы и автозаки, но и военные машины.

Колонны военной техники едут по улицам Минска на рассвете: видео

Водометы в Минске утром 13 декабря: смотрите видео

Впоследствии в разных районах столицы Беларуси заметили отдельные автозаки.

Один из таких автозаков можно было увидеть на проспекте Пушкина / Фото TUT.BY

Провластные митинги

Дали о себе знать и так называемые сторонники самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашека. Которые на рассвете в Минске, в районе Уручье, выстроились в колонну. Держали государственные флаги беларуси – красно-зелено-белые. Также лукашенковцы приветствовали спецтехнику, которая ехала в центр белорусской столицы.

Утренняя акция поклонников Лукашенко в Минске: смотрите видео

А после 10:00 стартовал провластный автопробег. Колонна машин с государственными символами двинулась из того самого Уручья в сторону центра. Как пишут пролукашенковские СМИ, называлось мероприятие "За единую Беларусь", а его целью было поддержать правоохранителей.

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