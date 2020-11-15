Уже традиционно в течение последних 3 месяцев улицы Минска и других белорусских городов наполняются протестующими. Они выступают против режима Александра Лукашенко и требуют передать власть оппозиции. С утра 15 ноября в центр Минска стягивают водометы и спецтехнику. Кроме того, уже есть первое задержание.

Ситуация в Минске

О том, что происходит в столице Беларуси и других городах, рассказывает 24 канал.

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Уже утром в центр столицы начали стягивать водометы и спецтехнику. Кроме того, есть сообщения о нарушении работы мобильного интернета. Возле торгового центра "Замок" заметили автобусы ОМОНа, силовики присутствуют вблизи завода "Атлант" и станции метро "Спортивная".

На пересечении улицы Притыцкого и проспекта Пушкина перекрыли движение транспорта. Всех направляют в объезд. Переходы на станции метро "Пушкинская" также закрыты. Также не работают станции: "Площадь Победы", "Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа" и другие.

На проспекте Дзержинского на доме вывесили огромный бело-красно-белый флаг.

Также известно о первом задержанном. Силовики схватили парня, во время задержания он цитировал Конституцию. А на улице Пушкинской силовики применили в отношении активистов слезоточивый газ.

Спецтехника и автобусы силовиков в Минске: Фото Tut.by, Чай з малинавым варэннем



В центр Минска стягивают спецтехнику, много силовиков: видео

Задержали парня: смотрите видео

На Пушкинской силовики применили слезоточивый газ: видео

В Минске в 12:00 начнется акция памяти убитого силовиками Романа Бондаренко и всех жертв с начала протестов. Марш стартует с места убийства Александра Тарайковского, которого предположительно застрелили Омоновцы еще в первый день протестов, и завершится на "Площади Перемен" – именно там силовики избили Бондаренко.

Что происходит в других городах Беларуси

Витебск: милицейская техника сосредоточена на улице Марка Шагала. Горожане сообщают, что милиции много на других центральных улицах города.



Ситуация на улицах Витебска / Фото Tut.by

Часть людей, отбывающих административный арест в Жодино, переводят в Могилев – освобождают камеры для новых задержанных.

Кроме того, акции поддержки белорусских протестующих проходят в нескольких городах США.

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