Водометы и спецтехника в Минске: что происходит в Беларуси 15 ноября – фото, видео
Уже традиционно в течение последних 3 месяцев улицы Минска и других белорусских городов наполняются протестующими. Они выступают против режима Александра Лукашенко и требуют передать власть оппозиции. С утра 15 ноября в центр Минска стягивают водометы и спецтехнику. Кроме того, уже есть первое задержание.
Ситуация в Минске
О том, что происходит в столице Беларуси и других городах, рассказывает 24 канал.
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Уже утром в центр столицы начали стягивать водометы и спецтехнику. Кроме того, есть сообщения о нарушении работы мобильного интернета. Возле торгового центра "Замок" заметили автобусы ОМОНа, силовики присутствуют вблизи завода "Атлант" и станции метро "Спортивная".
На пересечении улицы Притыцкого и проспекта Пушкина перекрыли движение транспорта. Всех направляют в объезд. Переходы на станции метро "Пушкинская" также закрыты. Также не работают станции: "Площадь Победы", "Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа" и другие.
На проспекте Дзержинского на доме вывесили огромный бело-красно-белый флаг.
Также известно о первом задержанном. Силовики схватили парня, во время задержания он цитировал Конституцию. А на улице Пушкинской силовики применили в отношении активистов слезоточивый газ.
Спецтехника и автобусы силовиков в Минске: Фото Tut.by, Чай з малинавым варэннем
В центр Минска стягивают спецтехнику, много силовиков: видео
Задержали парня: смотрите видео
На Пушкинской силовики применили слезоточивый газ: видео
В Минске в 12:00 начнется акция памяти убитого силовиками Романа Бондаренко и всех жертв с начала протестов. Марш стартует с места убийства Александра Тарайковского, которого предположительно застрелили Омоновцы еще в первый день протестов, и завершится на "Площади Перемен" – именно там силовики избили Бондаренко.
Что происходит в других городах Беларуси
- Витебск: милицейская техника сосредоточена на улице Марка Шагала. Горожане сообщают, что милиции много на других центральных улицах города.
Ситуация на улицах Витебска / Фото Tut.by
- Часть людей, отбывающих административный арест в Жодино, переводят в Могилев – освобождают камеры для новых задержанных.
Кроме того, акции поддержки белорусских протестующих проходят в нескольких городах США.
Протесты в Беларуси: последние события
- Массовые протесты в Беларуси вспыхнули 9 августа после объявления результатов президентских выборов, на которых якобы победу одержал Александр Лукашенко. Белорусы и международное сообщество считает результаты голосования сфальсифицированными.
- С первых дней протестов белорусские силовики устраивают жестокие разгоны активистов. Против мирных протестующих применяют водометы, свето-шумовые гранаты, а также резиновые пули. За все время столкновений погибли 4 человека.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала власти сложить полномочия. Однако этого не произошло. После этого крупные предприятия Беларуси объявили забастовку.
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