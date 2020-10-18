В Минске развернули огромный флаг, а силовики заполонили город: что происходит 18 октября
Уже более 2 месяцев в Беларуси продолжаются массовые протесты против режима Лукашенко. Особенно много митингующих выходят на улицы в выходные дни. 18 октября белорусы также не остались в стороне и устроили уже традиционные воскресные акции протеста.
О том, что произошло во время массовых протестов в Беларуси 18 октября, читайте в материале 24 канала.
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В Минске развернули гигантский флаг
Жители жилого комплекса "Каскад" в воскресное утро пытались поднять огромный бело-красно-белый флаг. Один конец стяга разместили на 24-м этаже, а другой – почти доставал земли. Его размеры достигали 71 на 36 метров.
По информации оппозиционных телеграмм-каналов, в ЖК "Каскад" даже приезжали силовики. Они с двух сторон крыш обрезали крепление флага. Однако жители успели флаг поднять и забрать себе.
Правда, из-за своих гигантских размеров флаг запутался во время навески.
В Минску развернули гигантский флаг / Фото TUT.by
Военная техника на улицах столицы
Утром 18 октября в столице Минска заметили военную технику. А Стелу "Минск-город герой" уже окружили силовики. Именно там митингующие традиционно собираются на протесты.
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Также ОМОНовцы сбоку от Дворца Республики оградили парковку красной лентой. Октябрьская площадь также перекрыта металлическими ограждениями, вдоль которых дежурят силовики. У многих на шлемах наклейки с официальным флагом.
Сбоку от Дворца Республики оградили парковку красной лентой / Фото TUT.by
В Минску заметили колонну силовиков / Фото TUT.by
Первые задержания 18 октября
В Минске у станции метро "Партизанская" начались первые задержания.
К слову, Минский метрополитен закрыл несколько станций метро, среди них:
- "Площадь Ленина",
- "Октябрьская",
- "Купаловская",
- "Немига",
- "Первомайская",
- "Пролетарская".