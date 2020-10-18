Уже более 2 месяцев в Беларуси продолжаются массовые протесты против режима Лукашенко. Особенно много митингующих выходят на улицы в выходные дни. 18 октября белорусы также не остались в стороне и устроили уже традиционные воскресные акции протеста.

О том, что произошло во время массовых протестов в Беларуси 18 октября, читайте в материале 24 канала.

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В Минске развернули гигантский флаг

Жители жилого комплекса "Каскад" в воскресное утро пытались поднять огромный бело-красно-белый флаг. Один конец стяга разместили на 24-м этаже, а другой – почти доставал земли. Его размеры достигали 71 на 36 метров.

По информации оппозиционных телеграмм-каналов, в ЖК "Каскад" даже приезжали силовики. Они с двух сторон крыш обрезали крепление флага. Однако жители успели флаг поднять и забрать себе.

Правда, из-за своих гигантских размеров флаг запутался во время навески.



В Минску развернули гигантский флаг / Фото TUT.by

Военная техника на улицах столицы

Утром 18 октября в столице Минска заметили военную технику. А Стелу "Минск-город герой" уже окружили силовики. Именно там митингующие традиционно собираются на протесты.

Оцепление у стелы "Минск - город герой" 18 октября: смотрите видео

Также ОМОНовцы сбоку от Дворца Республики оградили парковку красной лентой. Октябрьская площадь также перекрыта металлическими ограждениями, вдоль которых дежурят силовики. У многих на шлемах наклейки с официальным флагом.



Сбоку от Дворца Республики оградили парковку красной лентой / Фото TUT.by



В Минску заметили колонну силовиков / Фото TUT.by

Первые задержания 18 октября

В Минске у станции метро "Партизанская" начались первые задержания.

К слову, Минский метрополитен закрыл несколько станций метро, среди них:

"Площадь Ленина",

"Октябрьская",

"Купаловская",

"Немига",

"Первомайская",

"Пролетарская".

Минский метрополитен сообщил, что в 13.15 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Первомайская" и "Пролетарская". Поезда следуют без остановки на данных станциях. Метрополитен просит прощения за временные неудобства.