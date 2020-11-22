Более трех месяцев белорусы выходят на улицы с акциями протеста против правления Александра Лукашенко. 22 ноября в Минске запланировали Марш против фашизма. Силовики готовятся к встрече с демонстрантами, свозя в центр Минска спецтехнику и автозаки.

В Минске закрыли станции метро

В Минске на вход и выход закрыли станцию метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Купаловская", все станции третьей линии. Об этом информирует TUT.by.

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Автозаки и водометы-в центре Минска

Еще с самого утра в центр столицы Беларуси начали свозить автозаки, автобусы с силовиками и водометы. Их заметили, в частности, на площади Независимости, вблизи парка Дружбы народов и студенческого городка.

Стелу и дворец Независимости окружили оградой.

Смотрите видео вблизи площади Независимости:

Смотрите видео о ситуации утром возле стелы:

Люди собираются на протесты

Несмотря на засилье силовиков и спецтехники, люди все же отправляются в центр столицы Беларуси, чтобы принять участие в демонстрациях.

Обратите внимание! Уже поступили сообщения о первых задержаниях. Однако, где они состоялись, пока неизвестно.

Режим воюет с бело-красной символикой

В минском микрорайоне "Восток" коммунальщики продолжили войну с революционными цветами. Башню, выкрашенную в белый и красный, решили спилить.



Башню просто сняли / Фото TUT.by