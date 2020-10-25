Более двух месяцев в Беларуси продолжаются массовые протесты против режима Александра Лукашенко. Активнее всего люди выходят на улицы в выходные. 25 октября – не исключение. Кроме того, именно в этот день истекает срок ультиматума, который Светлана Тихановская объявила самопровозглашенному президенту.

О том, что происходит во время массовых протестов в Беларуси 25 октября, читайте в материале 24 канала.

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На 14:00 белорусские оппозиционеры анонсировали начало протестных маршей по всей Беларуси. К ним уже готовятся в Минске, Гродном, Витебске и других городах.

Что происходит в Минске

К центру Минска силовики уже стягивают военную технику и водометы.

На улице Саперов заметили колонны спецтехники.

В центре Минска задержали двух журналистов: корреспондента "Комсомольской правды" Святослава Зоркого и журналиста "Нового времени" Дмитрия Дмитриева.

Минский метрополитен сообщил о закрытии сразу 12 станций метро.

На проспекте Независимости силовики выставили заграждения и проверяют личные вещи всех прохожих.

Мобильные операторы сообщают о том, что в течение 25 октября интернет может работать с помехами или вообще отключиться.

Здания по всему городу украшают бело-красно-белыми флагами.

Хотя до окончания срока ультиматума действующему самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко осталось еще 10 часов, некоторые общественные заведения Минска уже заявили, что 26 октября у них будет выходной.



В центр Минска стягивают военную технику / Фото Белсату





Минск украшают бело-красно-белыми флагами / Фото Нашей Нивы



Задержание журналистов в центре Минска / Фото TUT.BY



Колонны военной техники зафиксировали на улице Саперов в Минске, смотрите видео:

Самоизоляция Тихановской

Заметим, что неожиданно именно 25 октября Тихановская пошла на самоизоляцию из-за контакта с больным COVID-19 министром иностранных дел Словении Анже Логаром. Однако в пресс-службе оппозиционерки подчеркнули, что это никак не повлияет на работу команды. Все запланированные встречи просто перенесли в режим онлайн.

Обратите внимание! Протесты в Беларуси начали в начале августа – люди вышли на улицы, не соглашаясь с результатами президентских выборов. Детали о том, что происходит в стране, читайте по ссылке.