Первые задержания в центре Минска: что происходит в Беларуси 25 октября – фото, видео
Более двух месяцев в Беларуси продолжаются массовые протесты против режима Александра Лукашенко. Активнее всего люди выходят на улицы в выходные. 25 октября – не исключение. Кроме того, именно в этот день истекает срок ультиматума, который Светлана Тихановская объявила самопровозглашенному президенту.
О том, что происходит во время массовых протестов в Беларуси 25 октября, читайте в материале 24 канала.
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На 14:00 белорусские оппозиционеры анонсировали начало протестных маршей по всей Беларуси. К ним уже готовятся в Минске, Гродном, Витебске и других городах.
Что происходит в Минске
- К центру Минска силовики уже стягивают военную технику и водометы.
- На улице Саперов заметили колонны спецтехники.
- В центре Минска задержали двух журналистов: корреспондента "Комсомольской правды" Святослава Зоркого и журналиста "Нового времени" Дмитрия Дмитриева.
- Минский метрополитен сообщил о закрытии сразу 12 станций метро.
- На проспекте Независимости силовики выставили заграждения и проверяют личные вещи всех прохожих.
- Мобильные операторы сообщают о том, что в течение 25 октября интернет может работать с помехами или вообще отключиться.
- Здания по всему городу украшают бело-красно-белыми флагами.
- Хотя до окончания срока ультиматума действующему самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко осталось еще 10 часов, некоторые общественные заведения Минска уже заявили, что 26 октября у них будет выходной.
В центр Минска стягивают военную технику / Фото Белсату
Минск украшают бело-красно-белыми флагами / Фото Нашей Нивы
Задержание журналистов в центре Минска / Фото TUT.BY
Колонны военной техники зафиксировали на улице Саперов в Минске, смотрите видео:
Самоизоляция Тихановской
Заметим, что неожиданно именно 25 октября Тихановская пошла на самоизоляцию из-за контакта с больным COVID-19 министром иностранных дел Словении Анже Логаром. Однако в пресс-службе оппозиционерки подчеркнули, что это никак не повлияет на работу команды. Все запланированные встречи просто перенесли в режим онлайн.