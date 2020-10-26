Массовую забастовку поддерживают даже ученики: что происходит в Беларуси 26 октября: фото, видео
Предприятия по всей Беларуси 26 октября начали масштабную забастовку. Не работают кафе, магазины, заводы. Протестуют студенты, пенсионеры и даже школьники. Уже известно о первых задержанных.
Протесты и забастовки в Беларуси набирают новые обороты. Что происходит в стране 26 октября, читайте в материале 24 канала.
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Забастовки магазинов, кафе и салонов красоты
Утром прекратили работу онлайн и офлайн магазины, бары, кафе, языковые школы, тренажерные залы, туристические компании, службы доставки, студии дизайна, салоны красоты, сервисные центры и бильярдные клубы. Об этом информирует TUT.by.
Одни перестанут работать по техническим причинам, другие-из-за возможных проблем с транспортом и интернетом, кто-то-в знак солидарности,
– говорится в сообщении.
Работники некоторых компаний написали заявления на выходной за свой счет на 26 октября.
Не работают в таких городах: Минск, Гродно, Витебск, Брест, Несвиж.
Крупные заводы тоже бастуют
- Минский завод колесных тягачей: утром рабочие пошли маршем по всем цехам – призывают к забастовке.
Забастовка на МЗКТ / Фото TUT.by
- Минский тракторный завод: рабочие кузнечного цеха вышли на улицы и скандируют "Присоединяйся".
Впоследствии они колонной прошлись по цехам, призывая коллег к забастовке. Администрация приняла решение закрывать цеха перед колонной.
Люди не выходили на смену на МТЗ / ФотоTUT.by
Рабочие колонной идут по заводу: видео
- "Антанта" тоже бастуют и призывают рабочих присоединяться.
Бастует и "Антанта": видео
- Минский электротехнический завод: по состоянию на 9:40 основные цеха и отделы остановили работу, люди просто общаются друг с другом.
Работа стоит на МЕТЗ / ФотоTUT.by
На каких заводах, по словам руководства, не бастуют
- "Белнефтехим": там заявляют, что информация о забастовке на "Гродно Азоте" ложная.
Пресс-секретарь завода Александр Тищенко сообщил, что завод работает, а техпроцессы происходят в штатном режиме.
Утром телеграмы писали, что цеха "Аммиак 3" и "Карбамид 4" не приняли смену. А люди приходили на поддержку остальных у новой проходной, но на территории завода.
Руководство завода говорит, что "группа до 100 человек безрезультатно пыталась блокировать выход рабочих" Гродно Азот "на смену". Нескольких участников забастовки там задержали.
- Минский тракторный завод: руководство информирует, что завод работает в штатном режиме.
"Утренняя смена началась, как всегда, в семь, люди пришли на рабочие места, предприятие работает, ни один цех не закрыт", – заявили в администрации.
И заверили, что ни одного человека на улице, у проходной нет.
К забастовке присоединились студенты и пенсионеры
Утро с протеста начали в Белорусском государственном университете: в главном корпусе заведения началась сидячая забастовка. В нем уже приняли участие примерно 100 человек.
Забастовка в университете: видео
Впоследствии студенты разных университетов начали забастовку в центре Минска. Несколько сотен студентов собрались у ЦУМа и отправились в сторону площади Победы.
Всего к забастовке присоединились студенты:
- Белорусского государственного медицинского университета;
- Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники;
- Минского государственного лингвистического университета;
- Белорусского государственного университета культуры и искусств.
Студенты устроили совместное шествие с пенсионерами: Фото "Радио Свободы"
Впоследствии силовики уже начали задерживать студентов. В частности, участников студенческого марша на проспекте Независимости. А возле технического университета с утра дежурят милицейские автомобили. В то же время подходы к главному корпусу перекрыли лентами.
Столкновения с силовиками произошли и во время студенческого марша возле площади Якуба Коласа.
Студенты и преподаватели разных вузов выходят на улицы и скандируют лозунг "Жыве Беларусь!". В руках у них бело-красно-белые флаги.
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Протестуют даже школьники
Забастовку поддержали школьники минской гимназии № 36, №3 и №18. Возле 18-й гимназии очевидцы заметили несколько микроавтобусов.
Силовики вывели кого-то, возможно школьников, с руками за спиной и посадили их в автозак,
– пишут в телеграм.
Школьники вместе с учителями пели песню "Играй, Беларусь" и выкрикивали лозунги "Жыве Беларусь!".
Забастовка школьников в Минске: смотрите видео
Школьники спели песню "Играй, Беларусь": смотрите видео
Что говорит Тихановская
Лидер оппозиции призвала частный бизнес, религиозные общины, культурных и спортивных деятелей, айтишников поддержать бастующих рабочих.