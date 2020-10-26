Предприятия по всей Беларуси 26 октября начали масштабную забастовку. Не работают кафе, магазины, заводы. Протестуют студенты, пенсионеры и даже школьники. Уже известно о первых задержанных.

Протесты и забастовки в Беларуси набирают новые обороты. Что происходит в стране 26 октября, читайте в материале 24 канала.

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Забастовки магазинов, кафе и салонов красоты

Утром прекратили работу онлайн и офлайн магазины, бары, кафе, языковые школы, тренажерные залы, туристические компании, службы доставки, студии дизайна, салоны красоты, сервисные центры и бильярдные клубы. Об этом информирует TUT.by.

Одни перестанут работать по техническим причинам, другие-из-за возможных проблем с транспортом и интернетом, кто-то-в знак солидарности,

– говорится в сообщении.

Работники некоторых компаний написали заявления на выходной за свой счет на 26 октября.

Не работают в таких городах: Минск, Гродно, Витебск, Брест, Несвиж.

Крупные заводы тоже бастуют

Минский завод колесных тягачей: утром рабочие пошли маршем по всем цехам – призывают к забастовке.



Забастовка на МЗКТ / Фото TUT.by

Минский тракторный завод: рабочие кузнечного цеха вышли на улицы и скандируют "Присоединяйся".

Впоследствии они колонной прошлись по цехам, призывая коллег к забастовке. Администрация приняла решение закрывать цеха перед колонной.



Люди не выходили на смену на МТЗ / ФотоTUT.by

Рабочие колонной идут по заводу: видео

"Антанта" тоже бастуют и призывают рабочих присоединяться.

Бастует и "Антанта": видео

Минский электротехнический завод: по состоянию на 9:40 основные цеха и отделы остановили работу, люди просто общаются друг с другом.



Работа стоит на МЕТЗ / ФотоTUT.by

На каких заводах, по словам руководства, не бастуют

"Белнефтехим": там заявляют, что информация о забастовке на "Гродно Азоте" ложная.

Пресс-секретарь завода Александр Тищенко сообщил, что завод работает, а техпроцессы происходят в штатном режиме.

Утром телеграмы писали, что цеха "Аммиак 3" и "Карбамид 4" не приняли смену. А люди приходили на поддержку остальных у новой проходной, но на территории завода.

Руководство завода говорит, что "группа до 100 человек безрезультатно пыталась блокировать выход рабочих" Гродно Азот "на смену". Нескольких участников забастовки там задержали.

Минский тракторный завод: руководство информирует, что завод работает в штатном режиме.

"Утренняя смена началась, как всегда, в семь, люди пришли на рабочие места, предприятие работает, ни один цех не закрыт", – заявили в администрации.

И заверили, что ни одного человека на улице, у проходной нет.

К забастовке присоединились студенты и пенсионеры

Утро с протеста начали в Белорусском государственном университете: в главном корпусе заведения началась сидячая забастовка. В нем уже приняли участие примерно 100 человек.

Забастовка в университете: видео

Впоследствии студенты разных университетов начали забастовку в центре Минска. Несколько сотен студентов собрались у ЦУМа и отправились в сторону площади Победы.

Всего к забастовке присоединились студенты:

Белорусского государственного медицинского университета;

Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники;

Минского государственного лингвистического университета;

Белорусского государственного университета культуры и искусств.

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Впоследствии силовики уже начали задерживать студентов. В частности, участников студенческого марша на проспекте Независимости. А возле технического университета с утра дежурят милицейские автомобили. В то же время подходы к главному корпусу перекрыли лентами.

Столкновения с силовиками произошли и во время студенческого марша возле площади Якуба Коласа.

Студенты и преподаватели разных вузов выходят на улицы и скандируют лозунг "Жыве Беларусь!". В руках у них бело-красно-белые флаги.

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Протестуют даже школьники

Забастовку поддержали школьники минской гимназии № 36, №3 и №18. Возле 18-й гимназии очевидцы заметили несколько микроавтобусов.

Силовики вывели кого-то, возможно школьников, с руками за спиной и посадили их в автозак,

– пишут в телеграм.

Школьники вместе с учителями пели песню "Играй, Беларусь" и выкрикивали лозунги "Жыве Беларусь!".

Забастовка школьников в Минске: смотрите видео