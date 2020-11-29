Белорусы уже третий месяц мирно протестуют против нечестных выборов и правления Александра Лукашенко. Так, 29 ноября люди в очередной раз готовятся выйти на улицы.

Протесты в Беларуси 29 ноября

Читайте также В Беларуси исчез журналист, жену которого арестовали силовики

Марш соседей

29 ноября в Минске должен состояться Марш соседей, такое название белорусы дали новому воскресному протесту. Люди уже выходят на улицы, у них с собой красно-бело-красные флаги или вещи соответствующего цвета.

Минчане выходят на Марш соседей: видео

Интересно, что небольшое, вероятно провластное собрание состоялось утром возле станции метро "Уручье". Туда пришли люди с государственными флагами, которые встречали военную технику, которая направлялась в центр белорусской столицы.



А так некоторые встречали военную технику / Фото TUT.by

Колонны военной техники

Невероятное количество военной техники, а также автобусов белорусских спецназовцев фиксируют в Минске с утра 29 ноября.



Военная техника возле площади Независимости в Минске / Фото TUT.by



Автобусы спецназовцев возле здания цирка в Минске / Фото TUT.by

Кроме того, традиционно в Минске закрывают центральные станции метро. Там также уже появляются проблемы с интернетом.

Колонна спецтехники, Минск: видео

Военная техника в Минске

Что происходило на предыдущем воскресном протесте в Беларуси