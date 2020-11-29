Марш соседей и колонны военной техники: что происходит в Беларуси 29 ноября – фото, видео
Белорусы уже третий месяц мирно протестуют против нечестных выборов и правления Александра Лукашенко. Так, 29 ноября люди в очередной раз готовятся выйти на улицы.
Протесты в Беларуси 29 ноября
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Марш соседей
29 ноября в Минске должен состояться Марш соседей, такое название белорусы дали новому воскресному протесту. Люди уже выходят на улицы, у них с собой красно-бело-красные флаги или вещи соответствующего цвета.
Минчане выходят на Марш соседей: видео
Интересно, что небольшое, вероятно провластное собрание состоялось утром возле станции метро "Уручье". Туда пришли люди с государственными флагами, которые встречали военную технику, которая направлялась в центр белорусской столицы.
А так некоторые встречали военную технику / Фото TUT.by
Колонны военной техники
Невероятное количество военной техники, а также автобусов белорусских спецназовцев фиксируют в Минске с утра 29 ноября.
Военная техника возле площади Независимости в Минске / Фото TUT.by
Автобусы спецназовцев возле здания цирка в Минске / Фото TUT.by
Кроме того, традиционно в Минске закрывают центральные станции метро. Там также уже появляются проблемы с интернетом.
Колонна спецтехники, Минск: видео
Военная техника в Минске
Что происходило на предыдущем воскресном протесте в Беларуси
- На традиционном воскресном протесте на прошлой неделе, 22 ноября, в Минске устроили Марш против фашизма.
- Силовики свезли в центр спецтехнику и автозаки. Были закрыты на вход и выход станции метро.
- И еще до старта акций начали разгонять и задерживать людей, применяя спецсредства.
- Но это не остановило демонстрантов и они таки устроили в центре Минска протесты.
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