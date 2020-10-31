В Беларуси 31 октября продолжается 83 день протестов. Традиционно в выходные женщины устроили марш. Кроме того, на протест вышли люди с инвалидностью. Митингующие объединяются в живые цепи и несут национальную символику.

О том, что происходит во время массовых протестов в Беларуси 31 октября, читайте в материале 24 канала.

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Женщины и люди с инвалидностью вышли на марш

В Минске на проспекте Независимости женщины и люди с инвалидностью устроили объединенный марш, сообщает TUT.by.

Митингующие дошли до площади Победы. Правда, милиция перекрыла часть дороги. Демонстранты несут в руках цветы, бело-красно-белые флаги и плакаты с надписями.

Очевидцы уже информируют о задержании двух девушек.

Марш в Минске / Фото TUT.by:

Люди с инвалидностью вышли на марш – видео:

Колонна протестующих – видео:

Задержание администратора телеграм-канала

В Минске задержали 28-летнюю администратора телеграм-канала для водителей. По словам официальной представительницы МВД Беларуси Ольги Чемодановой, этот ресурс хотят признать экстремистским.

В чем обвиняют девушку

Правоохранители утверждают, что девушка призвала в мессенджере к терроризму и диверсии.

Мол, администраторы канала выдвигали политические требования, призывали остановить производство на госпредприятиях, влиять на сотрудников правоохранительных органов и госслужащих.

Кроме того, якобы администраторы призывали портить и уничтожать имущество, блокировать и выводить из строя железнодорожные пути и делать другие радикальные действия.

Правоохранители утверждают, что задержанная уже была судима за кражу, сейчас не работает, а занимается проституцией.

Против девушки возбудили уголовное дело. Оно касается призывов к действиям, направленным в ущерб нацбезопасности Беларуси, совершенных с помощью интернета. Администратору избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Белорусов будут наказывать за использование нацсимволики

В Беларуси работают над проектом Кодекса об административных правонарушениях. Согласно ему, могут ужесточить наказание за участие в несанкционированном массовом мероприятии, а также ввести ответственность за "незаконное использование флагов". Среди новых наказаний хотят ввести общественные работы.

Так, использование флагов, плакатов, знаков, которые не зарегистрированы в установленном порядке, хотят запретить. Власти предлагают назначить наказание – штраф от 5 до 20 базовых величин, на предпринимателя – от 10 до 40, а на юрлицо – от 20 до 60.

Вероятно, после рассмотрения проекта он вступит в силу с 1 января 2021 года.

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