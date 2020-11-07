В Беларуси уже более 2 месяцев проходят массовые протесты и забастовки. Обычно ситуация обостряется в выходные. Поэтому 7 ноября на улицы Минска снова вышли сотни протестующих.

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Чаще всего на марши выходили женщины, студенты и люди с инвалидностью.

Впоследствии Лукашенко заявил, что студентов-протестующих будут отчислять из университетов.

Кроме этого, Беларусь полностью закрыла границы для иностранцев. Мол, из-за ситуации с коронавирусом.