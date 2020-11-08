Марш народовластия и задержания: что происходит в Беларуси 8 ноября – фото, видео
В Беларуси до сих пор продолжаются протесты против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В воскресенье, 8 ноября, в Минске планируют провести Марш народовластия. Силовики уже стягивают технику.
О том, что происходит столице Беларуси Минске и других городах – рассказывает 24 канал.
Кстати Протест медиков и десятки задержанных: что происходит в Беларуси 7 ноября
Марш Народовластия и первые задержания
В Минске традиционно состоится протестный марш. Люди идут к стеле "Минск – город герой", сообщает TUT.by. Также к стеле едет колонна автобусов.
Кстати, очевидцы уже сообщили о первых задержаниях. Силовики возле Ратуши схватили несколько человек. Известно о задержании 7 – 10 белорусов возле проспекта Победы и станции "Немига".
Задержание протестующих, смотрите видео:
Люди собираются на Марш народовластия, смотрите видео:
Белорусы идут на Марш / Фото TUT.by
Силовики наготове
Еще утром в центр столицы стягивали колонну спецтехники. На площадях Октябрьской и Независимости поставили ограждения. Также в Минске закрыли несколько станций метро. Также на улицах города заметили силовиков со щитами.
Кроме того, в разных частях столицы отключили интернет. Белорусский оператор А1 заметил, что интернет замедлили из-зя распоряжения госорганов.
Смотрите видео, как в центр Минска стягивают спецтехнику:
Что происходит в Беларуси: последние новости
- Протесты в Беларуси продолжаются более 2 месяцев.
- Особенно ситуация загостилась после 25 октября. Тогда истек срок ультиматума оппозиции к власти. Силовики и в дальнейшем устраивают разгоны митингов.
- Поскольку на протесты зачастую выходят женщины и студенты, Лукашенко заявил, что последних будут отчислять из университетов.
- К слову, Беларусь закрыла границы для иностранцев якобы из-за ситуации с коронавирусом.
Поделиться новостью