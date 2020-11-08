О том, что происходит столице Беларуси Минске и других городах – рассказывает 24 канал.

Кстати Протест медиков и десятки задержанных: что происходит в Беларуси 7 ноября

В Минске традиционно состоится протестный марш. Люди идут к стеле "Минск – город герой", сообщает TUT.by. Также к стеле едет колонна автобусов.

Кстати, очевидцы уже сообщили о первых задержаниях. Силовики возле Ратуши схватили несколько человек. Известно о задержании 7 – 10 белорусов возле проспекта Победы и станции "Немига".

Задержание протестующих, смотрите видео:

Люди собираются на Марш народовластия, смотрите видео​:



Белорусы идут на Марш / Фото TUT.by

Силовики наготове

Еще утром в центр столицы стягивали колонну спецтехники. На площадях Октябрьской и Независимости поставили ограждения. Также в Минске закрыли несколько станций метро. Также на улицах города заметили силовиков со щитами.

Кроме того, в разных частях столицы отключили интернет. Белорусский оператор А1 заметил, что интернет замедлили из-зя распоряжения госорганов.

Смотрите видео, как в центр Минска стягивают спецтехнику:

Что происходит в Беларуси: последние новости