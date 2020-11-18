Относительно 15 чиновников Укрзализныци открыли уголовное дело. Их подозревают в масштабном хищении денег и не только.

Они завладели почти 59 миллионами гривен. Об убытках сообщается на официальной странице Офиса генпрокурора.

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Эти чиновники разворовали деньги во время организации проведения капитальных ремонтов дизель-поездов. Они были предназначены для пригородных пассажирских перевозок.

Что предшествовало

В 2015 – 2016 годах чиновники Укрзализныци показывали фейковые документы о том, что якобы отремонтировали и усовершенствовали 20 поездов. Их помогли подделать фиктивные предприятия. При этом никаких работ не могло и быть, поскольку не было необходимых специалистов и оборудования.

Затем деньги со счетов Укрзализныци перевели фейковому предприятию-исполнителю.

Подозреваемые:

Бывший исполняющий обязанности председателя правления одного из предприятий;

его бывшие заместители;

бывшие и нынешние руководители подразделений пригородных пассажирских перевозок;

а также начальники производственных подразделений моторвагонных депо региональных филиалов.

Что говорит экспертиза

Экспертиза установила, что работы по модернизации не проводились. А ущерб нанесли на сумму более 58,6 миллиона.

Досудебное расследование открыли за такими фактами: