Против 15 должностных лиц Укрзализныци открыли уголовное дело: в чем их подозревают
Относительно 15 чиновников Укрзализныци открыли уголовное дело. Их подозревают в масштабном хищении денег и не только.
Они завладели почти 59 миллионами гривен. Об убытках сообщается на официальной странице Офиса генпрокурора.
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Эти чиновники разворовали деньги во время организации проведения капитальных ремонтов дизель-поездов. Они были предназначены для пригородных пассажирских перевозок.
Что предшествовало
В 2015 – 2016 годах чиновники Укрзализныци показывали фейковые документы о том, что якобы отремонтировали и усовершенствовали 20 поездов. Их помогли подделать фиктивные предприятия. При этом никаких работ не могло и быть, поскольку не было необходимых специалистов и оборудования.
Затем деньги со счетов Укрзализныци перевели фейковому предприятию-исполнителю.
Подозреваемые:
- Бывший исполняющий обязанности председателя правления одного из предприятий;
- его бывшие заместители;
- бывшие и нынешние руководители подразделений пригородных пассажирских перевозок;
- а также начальники производственных подразделений моторвагонных депо региональных филиалов.
Что говорит экспертиза
Экспертиза установила, что работы по модернизации не проводились. А ущерб нанесли на сумму более 58,6 миллиона.
Досудебное расследование открыли за такими фактами:
- завладение средствами в особо крупных размерах;
- служебный подлог, повлекший тяжкие последствия;
- подделка документов в составе организованной группы.
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