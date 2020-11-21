В Италии 12-летняя Анита Яковели из Турина начала протестное движение "Школы для будущего". Это произошло после того, как с 6 ноября учебные заведения в провинции Пьемонт снова перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19.

Девушка заверила, что учиться в школах безопасно, а от занятий на компьютерах дети устали. Об этом сообщили на сайте The Guardian.

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Как начался протест

С тех пор как учебные заведения снова перевели на дистанционное обучение, Анита Яковели приходила в свою школу и продолжала учиться на улице с планшетом. Наряду со своим учебным местом она ставила плакат: "Обучение в школе ㅡ это наше право".

Сначала, когда объявили, что школы закрываются, мы были счастливы. У нас были недели тестов и поэтому мы думали, что пропустим их. Но потом стало очень трудно и мы очень устали,

– рассказала школьница.

Протест по всей Италии

Протестировать Яковели начала сама. Но через некоторое время она приобщила к акции друзей. Теперь инициатива распространилась по всей Италии. Школьники устраивают сидячий протест:

в Риме;

в Милане;

во Флоренции.



Сидячий протест в Италии / Фото Associated Press

По словам школьницы, при дистанционном обучении могут возникнуть проблемы с интернетом, от постоянно пребывания перед экраном трудно сконцентрироваться.

Заметим! Итальянские медики обнаружили, что COVID-19 распространялся в стране еще в сентябре 2019 года, то есть за несколько месяцев до того, как началась вспышка болезни. Больше об этом читайте здесь.

Реакция Минобразования Италии

Министер образования Италии Люсии Аццолина отреагировала на протест. Она позвонила Яковели и заверила, что работает над быстрым восстановлением работы школ. Школьница ответила на звонок, отметив, что в школах безопасно, дети постоянно в масках, дезинфицируют руки и проветривают аудитории.



Школьники протестуют против дистанционного обучения / Фото Associated Press

Кто поддерживает акцию

Протесты в Италии поддержала организация Priorità alla Scuola ( "Приоритет для школы"). В нее входят родители и учителя, которые выступают за улучшение образования.

Сравнение с Тунберг

Название акции "Школы для будущего" похожа на название протестов экоактивистки Греты Тунберг "Пятницы за будущее". Яковели не восприняла сравнение с Тунберг и ответила, что она просто Анита.

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