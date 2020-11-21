Против дистанционного обучения: в Италии школьница начала сидячий протест
В Италии 12-летняя Анита Яковели из Турина начала протестное движение "Школы для будущего". Это произошло после того, как с 6 ноября учебные заведения в провинции Пьемонт снова перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19.
Девушка заверила, что учиться в школах безопасно, а от занятий на компьютерах дети устали. Об этом сообщили на сайте The Guardian.
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Как начался протест
С тех пор как учебные заведения снова перевели на дистанционное обучение, Анита Яковели приходила в свою школу и продолжала учиться на улице с планшетом. Наряду со своим учебным местом она ставила плакат: "Обучение в школе ㅡ это наше право".
Сначала, когда объявили, что школы закрываются, мы были счастливы. У нас были недели тестов и поэтому мы думали, что пропустим их. Но потом стало очень трудно и мы очень устали,
– рассказала школьница.
Протест по всей Италии
Протестировать Яковели начала сама. Но через некоторое время она приобщила к акции друзей. Теперь инициатива распространилась по всей Италии. Школьники устраивают сидячий протест:
- в Риме;
- в Милане;
- во Флоренции.
Сидячий протест в Италии / Фото Associated Press
По словам школьницы, при дистанционном обучении могут возникнуть проблемы с интернетом, от постоянно пребывания перед экраном трудно сконцентрироваться.
Реакция Минобразования Италии
Министер образования Италии Люсии Аццолина отреагировала на протест. Она позвонила Яковели и заверила, что работает над быстрым восстановлением работы школ. Школьница ответила на звонок, отметив, что в школах безопасно, дети постоянно в масках, дезинфицируют руки и проветривают аудитории.
Школьники протестуют против дистанционного обучения / Фото Associated Press
Кто поддерживает акцию
Протесты в Италии поддержала организация Priorità alla Scuola ( "Приоритет для школы"). В нее входят родители и учителя, которые выступают за улучшение образования.
Сравнение с Тунберг
Название акции "Школы для будущего" похожа на название протестов экоактивистки Греты Тунберг "Пятницы за будущее". Яковели не восприняла сравнение с Тунберг и ответила, что она просто Анита.
COVID-19 в Италии: что известно
- Италия стала еще одной страной Европейского Союза (после Испании, Великобритании и Франции), где зафиксировали более 1,3 миллиона случаев инфицирования. Из них – 48,5 тысячи человек умерли, более 520 тысяч – выздоровели.
- Из-за ухудшения эпидемситуации, с 6 ноября 4 итальянские провинции – Калабрия, Ломбардия, Пьемонт и Валле-д'Аоста – ввели жесткий карантин до 3 декабря.
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