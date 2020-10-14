Европейский Союз принял санкции против 6 человек и 1 компании, которые причастны к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. Среди них есть работники администрации российского президента Владимира Путина.

Россияне, против которых ЕС ввел санкции, были прямо ознакомлены с информацией об отравлении или планировали спецоперацию. Об этом 14 октября на условиях анонимности заявили три чиновника ЕС, сообщает The New York Times.

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Против кого ЕС принял санкции:

Директора ФСБ Александра Бортникова ,

, Первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко,

Начальника управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина ,

, Уполномоченного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло,

Заместителей главы Минобороны Алексея Криворучко и Павла Попова.

Активы этих людей в Евросоюзе будут заморожены. Также для них запрещен въезд на территорию ЕС. Такое решение 14 октября принял Комитет постоянных представителей ЕС.

Ранее ЕС сообщал, что ограничения будут касаться также научно-исследовательского института органической химии и технологии, где разработали химический яд "Новичок".

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Добавим, что министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал ответить зеркально на санкции ЕС.

Обратите внимание! Навальный в своем отравлении обвиняет российского президента. В то же время тот вообще отрицает, что оппозиционера отравили "Новичком". Ранее Путин заявил, что Навальный мог сам себя отравить. Мировое сообщество раскритиковало такие слова президента. Подробнее об отравлении Навального – читайте здесь.