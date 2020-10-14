Против кого ЕС принял санкции из-за отравления Навального: имена россиян
Европейский Союз принял санкции против 6 человек и 1 компании, которые причастны к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. Среди них есть работники администрации российского президента Владимира Путина.
Россияне, против которых ЕС ввел санкции, были прямо ознакомлены с информацией об отравлении или планировали спецоперацию. Об этом 14 октября на условиях анонимности заявили три чиновника ЕС, сообщает The New York Times.
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Против кого ЕС принял санкции:
- Директора ФСБ Александра Бортникова,
- Первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко,
- Начальника управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина,
- Уполномоченного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло,
- Заместителей главы Минобороны Алексея Криворучко и Павла Попова.
Активы этих людей в Евросоюзе будут заморожены. Также для них запрещен въезд на территорию ЕС. Такое решение 14 октября принял Комитет постоянных представителей ЕС.
Ранее ЕС сообщал, что ограничения будут касаться также научно-исследовательского института органической химии и технологии, где разработали химический яд "Новичок".
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Добавим, что министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал ответить зеркально на санкции ЕС.