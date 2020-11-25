Народный депутат Ярослав Юрчишин обратился в Офис генпрокурора и Госбюро расследований с просьбой открыть дело против депутата Рената Кузьмина. Мол, он инициировал неправомерное уголовное дело, которое обозначает Революцию Достоинства как "государственный переворот".

Заявление подписали депутаты от фракций "Голоса", "Слуги народа" и "Европейской Солидарности". Об этом сообщает пресс-служба партии "Голос", в которую входит Ярослав Юрчишин.

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Депутаты просят правоохранителей возбудить уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о преступлении. За это Ренату Кузьмину грозит до 5 лет за решеткой в ​​случае, если его вину докажут.

Весь мир признал Революцию Достоинства, а сам Ренат Кузьмин неоднократно признавал смену власти в 2014 году легитимной. В частности, он участвовал в выборах президента в 2014 году, а также в парламентских выборах 2019 года,

– подчеркнул Ярослав Юрчишин.

К слову, именно по результатам последних выборов он был избран депутатом украинского парламента и входит в состав фракции пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Собственно это и позволило господину Кузьмину вернуться после 5 лет укрытия в Крыму на материковую часть Украины и пытаться дискредитировать Революцию Достоинства и ее участников", – заявил парламентарий.

Резюмируя, он выразил надежду на скорую реакцию правоохранительных органов. Мол, расследовать следует не фантазии "коллективного Януковича", а реальные действия его приспешников, которые пытаются переписать историю.

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