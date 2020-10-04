Против так называемого президента Нагорного Карабаха возбудили уголовное дело: детали
Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила дело против так называемого президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна.
Заявления Генпрокурора распространило местное информационное агентство Report.az.
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По данным предварительного расследования, собрали достаточно улик против Арутюняна. Они касаются действий псевдопрезидента, направленных на умышленное убийство мирного населения. А также по созданию им паники среди людей. Это прямое нарушение требований Женевской конвенции.
Против так называемого президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна возбудили уголовное дело по признакам ряда статей. Отдельно:
- планирование, подготовка, начало или ведение агрессивной войны;
- нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта;
- умышленное убийство;
- умышленное уничтожение имущества;
- терроризм;
- создание преступного сообщества;
- создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований.
Еще раз заявляю, что надо немедленно прекратить преступные действия со стороны Армении, которые имеют провокационный характер, обстрел населенных пунктов, городов, в том числе объектов гражданской инфраструктуры, которые не касаются зоны боевых действий,
– подчеркнул генпрокурор.
Конфликт в Нагорном Карабахе: главное
- Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе продолжается уже примерно 30 лет.
- Нагорный Карабах – это непризнанная республика. Регион принадлежит Азербайджану, однако его населяют армяне.
- 27 сентября 2020 года в регионе возобновились боевые действия.
- Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в возобновлении боев .
- Обе страны заявили о потерях не только среди военных, но и среди мирного населения.
- Международное сообщество осудило конфликт.