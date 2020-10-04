Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила дело против так называемого президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна.

Заявления Генпрокурора распространило местное информационное агентство Report.az.

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По данным предварительного расследования, собрали достаточно улик против Арутюняна. Они касаются действий псевдопрезидента, направленных на умышленное убийство мирного населения. А также по созданию им паники среди людей. Это прямое нарушение требований Женевской конвенции.

Справка. В частности, сегодня, 4 октября 2020 года нарушили требования Женевской конвенции и обстреляли снарядами и ракетами второй крупный город Азербайджанской Республики – Гянджа с мирным населением более 500 тысяч человек.

Против так называемого президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна возбудили уголовное дело по признакам ряда статей. Отдельно:

планирование, подготовка, начало или ведение агрессивной войны;

нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта;

умышленное убийство;

умышленное уничтожение имущества;

терроризм;

создание преступного сообщества;

создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований.

Еще раз заявляю, что надо немедленно прекратить преступные действия со стороны Армении, которые имеют провокационный характер, обстрел населенных пунктов, городов, в том числе объектов гражданской инфраструктуры, которые не касаются зоны боевых действий,

– подчеркнул генпрокурор.

Конфликт в Нагорном Карабахе: главное

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе продолжается уже примерно 30 лет.

Нагорный Карабах – это непризнанная республика. Регион принадлежит Азербайджану, однако его населяют армяне.

27 сентября 2020 года в регионе возобновились боевые действия.

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в возобновлении боев .

Обе страны заявили о потерях не только среди военных, но и среди мирного населения.

Международное сообщество осудило конфликт.

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