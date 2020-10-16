Пророссийские боевики 16 октября один раз нарушили режим тишины на Донбассе. Они открыли огонь в сторону украинских позиций возле Водяного, что в Волновахском районе Донецкой области.

Боевики стреляли из гранатомета и стрелкового оружия

Оккупанты стреляли из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Об этом информирует пресс-служба штаба ООС в фейсбуке.

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К счастью, боевых потерь и раненых среди украинских защитников нет. На вражескую провокацию военные решили не отвечать, поэтому ответный огонь не открывали.

Саперы продолжают разминирование территории

Саперам ГСЧС удалось разминировать около 4 гектаров территории вблизи линии разграничения. Они уничтожили 43 взрывоопасных предмета.

Также спасатели из состава Объединенных сил восстанавливают поврежденные ранее артобстрелами здания.

Обратите внимание! За 15 октября пророссийские боевики сразу 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Что известно о режиме прекращения огня на Донбассе? О режиме тишины договорилась Трехсторонняя контактная группа на заседании 22 июля. Действие договоренностей началось с 27 июля 2020 года. Однако их постоянно нарушают пророссийские оккупанты. Украинские военные на вражеские провокации не отвечают. О режиме тишины договорилась Трехсторонняя контактная группа на заседании 22 июля. Действие договоренностей началось с 27 июля 2020 года. Однако их постоянно нарушают пророссийские оккупанты. Украинские военные на вражеские провокации не отвечают.



Смотрите на карте, где расположено Водяное: