Противник стрелял из гранатомета вблизи Водяного: детали
Пророссийские боевики 16 октября один раз нарушили режим тишины на Донбассе. Они открыли огонь в сторону украинских позиций возле Водяного, что в Волновахском районе Донецкой области.
Боевики стреляли из гранатомета и стрелкового оружия
Оккупанты стреляли из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Об этом информирует пресс-служба штаба ООС в фейсбуке.
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К счастью, боевых потерь и раненых среди украинских защитников нет. На вражескую провокацию военные решили не отвечать, поэтому ответный огонь не открывали.
Саперы продолжают разминирование территории
Саперам ГСЧС удалось разминировать около 4 гектаров территории вблизи линии разграничения. Они уничтожили 43 взрывоопасных предмета.
Также спасатели из состава Объединенных сил восстанавливают поврежденные ранее артобстрелами здания.
Что известно о режиме прекращения огня на Донбассе?О режиме тишины договорилась Трехсторонняя контактная группа на заседании 22 июля. Действие договоренностей началось с 27 июля 2020 года. Однако их постоянно нарушают пророссийские оккупанты. Украинские военные на вражеские провокации не отвечают.
Смотрите на карте, где расположено Водяное: