Одиозный российский протоиерей Дмитрий Смирнов скончался 21 октября на 70-м году жизни. Причину смерти священнослужителя не сообщают, однако известно, что весной Смирнова госпитализировали с COVID-19.

Когда протоиерея выписали из больницы, он на время реабилитации отошел от церковных дел. Об этом сообщил телеграм-канал Медуза – LIVE.

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Протоиерей Смирнов "прославился" не только церковными свершениями, но и скандальными высказываниями.

Что говорил Смирнов о коронавирусе

В начале пандемии COVID-19 протоиерей заявил, что коронавирус оказывает положительное влияние на человечество.

По словам Смирнова, смертельная болезнь уменьшила человеческий эгоизм и пробудила желание помогать ближним.

Смерть врачей протоиерей прокомментировал так: "Эти люди отдали свою жизнь за ближних и пережили любовь, которая превышает эгоизм".

Смирнов также подчеркнул, что люди, которые из-за COVID-19 потеряли работу, могут просить милостыню. А вот сбережения, по мнению протоиерея, – это зло. Священнослужитель заявлял, что "У кого есть отложенные деньги, тот не может уповать на Бога".

Что говорил протоиерей о женщинах

Гражданских жен протоиерей назвал "бесплатными проститутками", которые лишь оказывают мужчинам определенные услуги.

Впоследствии Смирнов попытался оправдаться, однако снова оскорбил женщин. Брак священнослужитель сравнил с покупкой автомобиля. В своих гипотезах Смирнов поставил женщину, как вещь, в один ряд с машиной и квартирой.

Кроме того, протоиерей подчеркивал, что девочкам не нужно образование. Гораздо важнее научить их вести домашнее хозяйство и воспитывать детей.

Что говорил Смирнов о ядерном оружии

Протоиерей заявлял, что ядерное оружие является залогом существования России, ее культуры и традиций.

Кроме того, по мнению Смирнова, Россия не нападала ни на одну страну и использует оружие только для обороны.

Обратите внимание! По состоянию на 21 октября в России зафиксировано 1,43 миллиона зараженных коронавирусом. Умерли уже более 24 тысяч человек.