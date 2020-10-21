Умер скандальный российский протоиерей Смирнов: главные "зашквары" священнослужителя
Одиозный российский протоиерей Дмитрий Смирнов скончался 21 октября на 70-м году жизни. Причину смерти священнослужителя не сообщают, однако известно, что весной Смирнова госпитализировали с COVID-19.
Когда протоиерея выписали из больницы, он на время реабилитации отошел от церковных дел. Об этом сообщил телеграм-канал Медуза – LIVE.
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Протоиерей Смирнов "прославился" не только церковными свершениями, но и скандальными высказываниями.
Что говорил Смирнов о коронавирусе
- В начале пандемии COVID-19 протоиерей заявил, что коронавирус оказывает положительное влияние на человечество.
- По словам Смирнова, смертельная болезнь уменьшила человеческий эгоизм и пробудила желание помогать ближним.
- Смерть врачей протоиерей прокомментировал так: "Эти люди отдали свою жизнь за ближних и пережили любовь, которая превышает эгоизм".
- Смирнов также подчеркнул, что люди, которые из-за COVID-19 потеряли работу, могут просить милостыню. А вот сбережения, по мнению протоиерея, – это зло. Священнослужитель заявлял, что "У кого есть отложенные деньги, тот не может уповать на Бога".
Что говорил протоиерей о женщинах
- Гражданских жен протоиерей назвал "бесплатными проститутками", которые лишь оказывают мужчинам определенные услуги.
- Впоследствии Смирнов попытался оправдаться, однако снова оскорбил женщин. Брак священнослужитель сравнил с покупкой автомобиля. В своих гипотезах Смирнов поставил женщину, как вещь, в один ряд с машиной и квартирой.
- Кроме того, протоиерей подчеркивал, что девочкам не нужно образование. Гораздо важнее научить их вести домашнее хозяйство и воспитывать детей.
Что говорил Смирнов о ядерном оружии
- Протоиерей заявлял, что ядерное оружие является залогом существования России, ее культуры и традиций.
- Кроме того, по мнению Смирнова, Россия не нападала ни на одну страну и использует оружие только для обороны.