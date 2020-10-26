В Литве во втором туре выборов в Сейм 25 октября наибольшее количество голосов набрала оппозиционная консервативная партия "Союз Отечества – Литовские христианские демократы". К ней относится союзник Украины и экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс.

Победную фракцию сформируют 50 депутатов. Об этом сообщает LRT.

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Какие партии войдут в Сейм

От партии действующего премьера Литвы Саулюса Сквернялиса "Союз крестьян и зеленых Литвы" в Сейм войдут 32 депутата.

От партии "Либеральное движение Литовской Республики" – 13 депутатов;

От "Социал-демократической партии Литвы" – 13 депутатов;

От "Партии свободы" – 10 депутатов;

От "Партии труда" – 10 депутатов;

От партии "Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей" – 3 депутата;

От "Социал-демократической трудовой партии" – 3 депутата;

От партии "Свобода и справедливость" – 1 депутат.

Кроме того, в Сейм Литвы также прошли 4 независимых кандидата.

Реакция президента Литвы

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что результаты выборов – это лучшее, что могло произойти с ее страной в такое сложное время.

Мы проголосовали за будущее. Три партии привели к победе женщины. В трудную минуту женщины не боятся брать на себя ответственность. Я надеюсь на новую политическую культуру, сотрудничество и умение слышать другое мнение. И уж точно больше порядочности. Меньше популистских обещаний и больше полезной работы,

– подчеркнула Грибаускайте.

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