В штабе Операции Объединенных сил рассказали детали наступления диверсионно-разведывательной группы российских войск на Донбассе. Враг отступил после ответного огня с украинской стороны.

О деталях подхода 29 ноября диверсантов к украинским позициям и действиях подразделений Вооруженных сил в ответ рассказал спикер ООС Виктор Шубец в эфире "Громадського радіо".

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Был огневой контакт, враг открыл огонь по украинским военным, мы открыли ответный огонь, после чего враг отступил,

– отметил Шубец.

Он уточнил, что ни один украинский боец не пострадал.

По словам представителя ООС, военные заметили диверсионно-разведывательную группу противника, когда они проводили разведку вблизи позиций украинских подразделений.

Подходы к украинским позициям российские наемники корректировали с помощью беспилотного летательного аппарата. Однако военным Объединенных сил удалось его сбить.

"Все данные с беспилотника изучаются и будут использованы для оценки действий боевиков", – добавил Шубец.

Напомним, 29 ноября украинские военные сорвали попытку диверсантов российских оккупантов заминировать украинские позиции вблизи Луганского.

Обратите внимание! На месте отступа диверсионно-разведывательной группы украинские бойцы обнаружили 3 противопехотные мины МОН-50 и кассетный контейнер КСФ-1 с минами ПФМ-1. Также боевики оставили бронежилеты с позывными "Чайка", "Худой" и "Григор", 2 мешка, бухту кабеля, 4 автоматных магазина, заряженных патронами калибра 5,45 миллиметра.