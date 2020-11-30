Диверсанты подошли к украинским позициям: детали провального наступления боевиков
В штабе Операции Объединенных сил рассказали детали наступления диверсионно-разведывательной группы российских войск на Донбассе. Враг отступил после ответного огня с украинской стороны.
О деталях подхода 29 ноября диверсантов к украинским позициям и действиях подразделений Вооруженных сил в ответ рассказал спикер ООС Виктор Шубец в эфире "Громадського радіо".
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Был огневой контакт, враг открыл огонь по украинским военным, мы открыли ответный огонь, после чего враг отступил,
– отметил Шубец.
Он уточнил, что ни один украинский боец не пострадал.
По словам представителя ООС, военные заметили диверсионно-разведывательную группу противника, когда они проводили разведку вблизи позиций украинских подразделений.
Подходы к украинским позициям российские наемники корректировали с помощью беспилотного летательного аппарата. Однако военным Объединенных сил удалось его сбить.
"Все данные с беспилотника изучаются и будут использованы для оценки действий боевиков", – добавил Шубец.
Напомним, 29 ноября украинские военные сорвали попытку диверсантов российских оккупантов заминировать украинские позиции вблизи Луганского.
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