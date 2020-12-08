В сети появилось видео, на котором проводник поезда Укрзализныци рубил дрова прямо на станции. На предприятии объяснили, что все из-за системы отопления.

Зачем проводник рубил дрова на станции

В поездах установлена ​​электроугольная система отопления и подогрева воды. Об этом рассказал директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский в фейсбуке.

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Таким образом подогревают более 90% вагонов. На станциях отстоя есть колонки, от которых вагоны получают электроэнергию. Однако не на всех путях хватает электрической мощности. По словам Перцовского, более 50% участков – неэлектрифицированные.

Пассажиры хотят, чтобы тепло было. Здесь на выручку как раз приходит комбинированная система – котлы все электроугольные. Ну а дрова используются для разжигания котла или комбинированного кипятильника,

– отметил представитель УЗ.

Где "Укрзализныця" берет дрова

Перцовский утверждает, что компания получает древесину, взятую во время санитарной чистки лесов или из списанных вагонов. Однако он заметил, к качеству дров есть вопросы.

Хотя Перцовский отметил, что видео было записано еще в прошлом году. Представитель ведомства добавил, что дрова будут использовать и в ближайшие годы.

Смотрите видео, как провидник рубит дрова на станции: