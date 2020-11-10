Провокации боевиков на Приазовье: как нарушили режим тишины на Донбассе
За сутки 9 ноября оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня. Боевики открывали огонь из стрелкового оружия на Приазовье.
Боевики открыли огонь из стрелкового оружия
Провокации противник устроил из населенных пунктов Ужовка и Пикузы. Об этом сообщили в штабе ООС в Фейсбуке.
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Наши защитники находились в районе Водяного. Обстрелы были неприцельными, поэтому украинские военные ответный огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинскими защитниками,
– подчеркнули в штабе ООС.
Отметим, что режим тишины действует на Донбассе с 27 июля 2020 года. Российские боевики его регулярно нарушают. Так, в результате обстрелов 30 октября погибли 2 украинских военных.
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