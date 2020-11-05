Около 2 тысяч гривен в месяц достаточно, чтобы прожить в Украине по закону. Эта цифра существенно занижена. Каким будет прожиточный минимум в 2021 году и изменится ли его формирование?

Прожиточный минимум в 2021

С 1 декабря 2020 прожиточный минимум вырастет с последующими изменениями в июле 2021 и декабре 2021. Соответствующие цифры заложили в государственный бюджет-2021, который приняли в первом чтении на заседании Верховной Рады 5 ноября. За соответствующее решение проголосовали 275 парламентариев, сообщает 24 канал.

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Каким будет прожиточный минимум с декабря 2020:

Для детей до 6 лет – 1 921 гривна;

Для детей 6 – 18 лет – 2 395 гривен;

Для трудоспособных лиц – 2 270 гривен;

Для лиц, утративших трудоспособность – 1 769 гривен;

В общем – 2 189 гривен.

Каким будет прожиточный минимум с июля 2021:

Для детей до 6 лет – 2 013 гривен;

Для детей 6 – 18 лет – 2 510 гривен;

Для трудоспособных лиц – 2 379 гривен;

Для лиц, утративших трудоспособность – 1 854 гривны;

В общем – 2 294 гривны.

Каким будет прожиточный минимум с декабря 2021:

Для детей до 6 лет – 2 100 гривен;

Для детей 6 – 18 лет – 2 618 гривен;

Для трудоспособных лиц – 2 481 гривна;

Для лиц, утративших трудоспособность – 1 934 гривны;

В общем – 2 393 гривны.

Какой прожиточный минимум сейчас

Сейчас прожиточный уровень – это 2 118 гривен, а с 1 декабря его поднимут до 2 189 гривен.

Почему прожиточный минимум не соответствует действительности

Прожиточный минимум в Украине занижен. Он не предусматривает реальные потребности людей на одежду, транспорт, средства гигиены, не говоря уже об аренде жилья и уплате коммунальных услуг. Его хватает разве что на питание, и то не всегда.

Прожиточный минимум в Украине стал низким стандартом качества жизни, поскольку вследствие занижения его размера были установлены низкие размеры минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, пособия малообеспеченным семьям и других социальных выплат,

– говорится в пояснительной записке к законопроекту №3515.

В Украине существует еще понятие "фактический прожиточный минимум", который ежемесячно определяет Министерство социальной политики. В апреле 2020 года фактический прожиточный минимум составлял 3 846 гривен (с учетом суммы обязательных платежей – 4 411 гривен), для детей до 6 лет – 3 597 гривен, для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 4 422 гривны, для трудоспособных лиц – 3 983 гривны (с учетом суммы обязательных платежей – 4 948 гривен), для лиц, которые потеряли работоспособность, – 3 264 гривны. Эти цифры близки к тем, которые предлагают в законопроекте.

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Что зависит от прожиточного минимума

Прожиточный минимум – это основа, от которой отталкиваются при формировании размера пенсий, стипендий, минимальных зарплат и социальных выплат. Понятно, что когда занижен прожиточный минимум, то и другие выплаты занижены тоже.

Справедливый прожиточный минимум сделает работу в государственной службе более конкурентоспособной на рынке труда, так как зарплаты в госсекторе относительно низкие, поскольку формируются с учетом прожиточного минимума.

На что и как влияет прожиточный минимум

Минимальная пенсия по возрасту – это прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.

по возрасту – это прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Порог на получение налоговой социальной льготы – 1,4 прожиточных минимума;

Базовая налоговая социальная льгота – половина прожиточного минимума;

– половина прожиточного минимума; Помощь на детей , над которыми установлена опека или попечительство, – 2,5 прожиточных минимума;

, над которыми установлена опека или попечительство, – 2,5 прожиточных минимума; Помощь одиноким матерям – разница между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи;

– разница между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи; Порог налогообложения пенсий – 10 прожиточных минимумов (при превышении порога облагается сумма превышения);

– 10 прожиточных минимумов (при превышении порога облагается сумма превышения); Размер нецелевой благотворительной помощи от благотворителя, которая подлежит декларированию – 1,4 прожиточных минимума;

от благотворителя, которая подлежит декларированию – 1,4 прожиточных минимума; Сумма долга по гражданско-правовым договорам, которая подлежит декларированию – половина прожиточного минимума;

по гражданско-правовым договорам, которая подлежит декларированию – половина прожиточного минимума; Гарантированный размер алиментов – 50% прожиточного минимума;

– 50% прожиточного минимума; Рекомендуемый размер алиментов – 100% прожиточного минимума;

– 100% прожиточного минимума; Пенсия по потере кормильца – на одного ребенка умершего кормильца – 100% прожиточного минимума, на двоих – 120%, на троих и больше – 150%;

– на одного ребенка умершего кормильца – 100% прожиточного минимума, на двоих – 120%, на троих и больше – 150%; Единый налог 1 группа (10% прожиточного минимума трудоспособного человека) – это один из немногих случаев, когда поднятие прожиточного минимума не на руку населению, так как в таком случае увеличится размер налогов ФЛП на первой группе;

(10% прожиточного минимума трудоспособного человека) – это один из немногих случаев, когда поднятие прожиточного минимума не на руку населению, так как в таком случае увеличится размер налогов ФЛП на первой группе; Некоторые штрафы привязаны к прожиточному минимуму.

Как изменится минимальная пенсия

Сейчас минимальная пенсия по возрасту составляет 1 712 гривен. В декабре ее поднимут до 1 769 гривен.

С 1 июля следующего года минимальную пенсию поднимут до 1 854 гривен, а с 1 декабря 2021 года – до 1 934 гривен.

Как изменится минимальная зарплата

В 2021 году также возрастет размер минимальной зарплаты – до 6 тысяч в январе и 6,5 тысяч в июле. Однако благодаря повышению прожиточного минимума, повышение могут почувствовать многие работники госсектора, в котором заработные платы формируются на основе прожиточного минимума.

Альтернативный прожиточный минимум

Еще в мае в Украине профильный комитет зарегистрировал законопроект №3515, который предусматривает новое формирование прожиточного минимума и его повышение.

Прожиточный минимум должен быть не менее 40-50% от размера средней зарплаты. То есть в 2021 году – это не менее 40% от средней зарплаты за 2019 год с учетом прогнозируемой инфляции за 2020 год.

Законопроектом предполагают, что в 2021 году прожиточный минимум составит не менее 40% от средней зарплаты и ежегодно этот процент будет расти на 1 пункт, пока в 2031 году не достигнет не менее 50% от средней зарплаты.

Рассчитаем примерно как увеличится прожиточный минимум в 2021 году. В 2019 году средняя зарплата была 9 205 гривен. Предположим, что уровень инфляции в 2020 году будет на уровне 5,9% (это новый прогноз от Кабмина). В таком случае на 2021 год прожиточный минимум зафиксируют на уровне 3 900. Это почти вдвое больше, чем сейчас.

Как изменится расчет минимальной пенсии

Сейчас минимальная пенсия равна 100% прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц – 1 638 гривен. Однако при условии принятия законопроекта минимальные пенсии не увеличатся в два раза.

В законопроекте указали, что в 2021 при формировании размера пенсий учтут 44% прожиточного минимума, и ежегодно этот процент будут увеличивать на 2, пока в 2041 минимальная пенсия не составит все 100% от прожиточного минимума.

Как изменится размер соцвыплат

В законопроекте предлагают не менять формирование размера соцвыплат малообеспеченным. Их размер будут формировать в ежегодном госбюджете. Таким образом, этот законопроект не повлияет на размер социальных выплат малообеспеченному населению.

Это также касается штрафов.

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Как изменится должностной оклад

В законопроекте предлагают изменить подход к установлению размеров должностных окладов, а именно в зависимости не от прожиточного минимума, а от минимального размера должностного оклада для соответствующих категорий работников. Его предлагают утверждать ежегодно в госбюджете.