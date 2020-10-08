Псевдо-Тихановская общалась с парламентом Дании: спрашивала о борделе для животных
Депутаты парламента Дании в течение 40 минут общались с человеком, который представился Светланой Тихановской. Впоследствии, заподозрив неладное, парламентарии прервали заседание.
"Тихановская" не включила камеру
Заседание происходило в режиме онлайн 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба парламента Дании.
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Человек, который представился Светланой Тихановской, не смог включить камеру. Именно поэтому политикам пришлось общаться с "лидером оппозиции" вслепую.
"Оппозиционер" спросила о борделях для животных
Подозрения у парламентариев возникли не сразу. Сначала обсуждали ситуацию в Беларуси. Однако, как передает датский телеканал TV2, вопрос о "борделях для животных" изрядно их удивил.
Когда заседание завершили, обратились к настоящей Тихановской. Та свое участие во встрече не подтвердила.
Отметим, что оппозиционная лидер Светлана Тихановская покинула Беларусь почти сразу после выборов 9 августа. Она переехала в Литву под давлением белорусских властей.
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