Депутаты парламента Дании в течение 40 минут общались с человеком, который представился Светланой Тихановской. Впоследствии, заподозрив неладное, парламентарии прервали заседание.

"Тихановская" не включила камеру

Заседание происходило в режиме онлайн 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба парламента Дании.

К теме Россия объявила Тихановскую в розыск: реакция ее штаба

Человек, который представился Светланой Тихановской, не смог включить камеру. Именно поэтому политикам пришлось общаться с "лидером оппозиции" вслепую.

"Оппозиционер" спросила о борделях для животных

Подозрения у парламентариев возникли не сразу. Сначала обсуждали ситуацию в Беларуси. Однако, как передает датский телеканал TV2, вопрос о "борделях для животных" изрядно их удивил.

Когда заседание завершили, обратились к настоящей Тихановской. Та свое участие во встрече не подтвердила.

К теме! В конце сентября на одном из российских каналов как раз обсуждали тему "борделя для животных", который якобы появился в Дании. Именно поэтому к скандалу в парламенте могут быть причастны русские.

Отметим, что оппозиционная лидер Светлана Тихановская покинула Беларусь почти сразу после выборов 9 августа. Она переехала в Литву под давлением белорусских властей.

Главное о последних событиях в Беларуси читайте здесь.