Прокуроры Автономной Республики Крым 5 ноября приблизили вынесение приговоров для так называемых "судей" незаконно созданного "Евпаторийского городского суда" полуострова. Коллаборационистам инкриминируют нарушение законов и обычаев войны.

"Судьи", которые перешли на сторону оккупантов, способствовали укреплению власти страны-агрессора в Крыму, сообщили в прокуратуре. Они реализовывали политику РФ по вытеснению местного населения и замещению его на русских.

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По данным следствия, "судьи" вынесли не менее 40 решений о депортации граждан Украины с полуострова.

Военное преступление

Коллаборационистам инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, что считается военным преступлением. Согласно международному законодательству, сроков исковой давности такие правонарушения не имеют.

Кроме совершение преступлений, описанных в Уголовном кодексе Украины, "судей" подозревают в нарушениях норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Как накажут "судей"

Если вину коллаборационистов признают в суде, им грозит от 8 до 12 лет тюрьмы. Впрочем, для того, чтобы они были наказаны реально, а не условно, их еще надо задержать. Сейчас все подозреваемые объявлены в розыск.