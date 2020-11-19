Укрзализныця предложила новую услугу для пассажиров – проезд в вагоне-салоне. VIP-вагон оборудован кухней, большим залом, просторным спальным купе и тому подобное. Услуга недешевая и равна стоимости проезда 11 взрослых в люкс-вагонах, а это около 14 тысяч гривен. Все бы ничего, но стиль, в котором оформлены вагоны, вызвал противоречивые мнения у пользователей соцсетей.

Дело в том, что дизайнеры смогли фактически совместить несочетаемое: тяжелые театральные люстры, лепка с позолотой на стенах, черные кожаные кресла. В соцсетях откровенно смеются над таким оформлением вагонов и называют это "пшонкастайлом" и полным безвкусием, информирует 24 канал.

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Вагон-салон является настоящим отелем на колесах, который оборудован кухней, большим залом и просторным спальным купе. Кухня оборудована холодильником, микроволновой печью и электроплитой. Большой зал оборудован мягким уголком, компьютером, аудио- и видеотехникой. В спальном купе есть кровать, письменный стол, шкаф, кондиционер, ванная комната. Количество спальных мест составляет от 5 до 11,

– рассказывают в ведомстве.

Заказать услугу просят заблаговременно – не позднее чем за 5 рабочих дней до отправления поезда. Для путешествия в таком вагоне следует подать письменную заявку. В ней указать такие сведения, как дата отправления поезда, станция отправления и станция назначения, проезд в направлении "туда", "обратно" или "туда и обратно".

VIP-вагоны Укрзализныци / Фото пресс-служба перевозчика

Как реагируют соцсети

Фотографии из VIP-вагонов мгновенно кинулись комментировать пользователи соцсетей. Они называют стиль, в котором они оформлены, "пшонкастайлом" и шутят, что таким образом Янукович перевозит свой дом из Ростова.

Что такое "пшонкастайл"?

Это шуточное название интерьера, в котором сочетаются немыслимое богатство с невероятной безвкусицей. Название пошло от фамилии бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки. Именно после его бегства из Украины после Революции Достоинства украинцы смогли ознакомиться с интерьером его дома и, собственно, придумать новое направление в дизайне интерьеров.



Реакия соцсетей / Скриншот



Как реагируют соцсети на VIP-вагоны Укрзализныци / Скриншот

Как украинцы реагируют на новые вагоны-салоны Укрзализныци (орфография сохранена):