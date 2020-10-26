В Беларуси начались забастовки на заводах, протестуют студенты и школьники. Ведь в ночь на 26 октября истек срок ультиматума, который Александру Лукашенко выдвинула оппозиционер Светлана Тихановская.

Однако ожидать, что общенациональная забастовка начнется уже сейчас, было бы столь оптимистично, как и надеяться, что Лукашенко уйдет в отставку. Такое мнение в прямом эфире 24 канала рассказал Вадим Можейко – аналитик белорусского Института социологических исследований.

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По его словам, прежде всего сейчас осуществляется не экономическое, а психологическое давление на белорусские власти. Именно этого люди и ожидали от Светланы Тихановской.

"Люди мобилизованы. Конечно, еще не до общенациональной забастовки, но гораздо больше, чем можно было ожидать. Мы видим проявления забастовки на предприятиях. Видим как объединяются студенты, даже в школах и гимназиях видим забастовки", – отметил аналитик.

Справка. 26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка. К ней присоединились студенты и даже школьники. Работники многих предприятий не вышли на работу.

Можейко подчеркнул, что психологическое давление на власть, в частности, провоцирует ее на ошибки. Первую из них режим Лукашенко допустил, когда в одну из гимназий, которая бастует, приезжали автозаки и задерживали чуть ли не школьников.

"Конечно, со стороны власти это абсолютно абсурдный ход. Ведь имиджевые потери от таких задержаний гораздо больше, чем какой-то реальный вред, который мог бы повлечь забастовку школьников", – подчеркнул он.

Что известно об ультиматуме Тихановской

13 октября Светлана Тихановская выдвинула ультиматум, где требовала от Лукашенко уйти в отставку, а также отпустить политзаключенных и прекратить насилие.

Она отмечала, если требования не будут выполнены к 25 октября, на забастовки выйдут все предприятия, будут заблокированы дороги и прекращена любая торговля.

Накануне глава Министерства внутренних дел Беларуси пригрозил, что в случае необходимости силовики применят огнестрельное оружие.

Полный комментарий аналитика Вадима Можейка: смотрите видео 24 канала